Isaías, el niño que recibirá la primera prótesis 3D en Tarija





25/06/2021 - 08:13:37

El País.- Isaías, un niño de seis años de edad, quien perdió una de sus extremidades a raíz de un accidente por una bomba antigranizo en El Valle de la Concepción de Tarija, recibirá la primera prótesis de mano 3D, como parte de una donación del talentoso joven boliviano Leonardo Vizcarra, quien es reconocido en el ámbito nacional e internacional, tras construir su propia mano robótica. No hay tiempo para recordar aquel trágico día que este niño, que cursa de manera semipresencial el primer año del nivel primario de educación, perdió su manito. Leonardo y el equipo médico del Hospital San Juan de Dios (HRJSD), liderado por Roger Siles, se ocuparon de marcar una historia feliz. El 24 de junio llegó uno de los días más esperado por Isaías. Vestido de camisa blanca y terno negro, recibió a Leonardo, quien había emprendido viaje desde la ciudad de Cochabamba para conocer al niño y tomarle la medida para la elaboración de su mano, aquella que será impresa en 3D. El punto de encuentro fue el Hospital. Leandro no quiere que otras personas sufran lo que le pasó a él, que nació sin su mano izquierda. Por eso hará una donación a Isaías, de quien está seguro que podrá tener una vida normal junto a sus hermanos y amigos. Se trata de una prótesis mecánica impresa en 3D, que está hecha con materiales que funciona con el movimiento articular de la muñeca o el codo, así la persona se siente con más confianza. A diferencias de otras, que tienen que estar conectadas al hombro o a la espalda, las que fabrica Leonardo es como sacarse y poner un reloj. “Las prótesis son livianas, no molestan a la persona. Hay prótesis que se conectan al hombro y la espalda, pero las que yo fabrico es como si estuviera sacándome un reloj – comentó Leonardo- En Bolivia hay talento, no soy el único, por eso invito a la gente a que pueda sumarse a este tipo de iniciativas”. Las prótesis cuestan entre 300 y 400 dólares, mientras que otras comerciales están entre 3 mil y 4 mil dólares. Para Isaías será una donación. Marina Vargas, mamá de Isaías, manifestó su agradecimiento y felicidad por la oportunidad que tendrá su hijo de tener una prótesis. Explicó que la recuperación de su hijo no duró más de tres semanas y ahora espera la segunda etapa, la de recibir una mano robótica. Para este paso, también hubo otros actores cómplices de la felicidad Isaías, como la labor de logística que prestó la Fundación José Ramallo, como de la empresa Boliviana de Aviación (BOA) que trasladó a Leonardo hasta Tarija.