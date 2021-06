En la zona sur de Cochabamba alistan control de carnet de vacunación anticovid





25/06/2021 - 08:10:49

Opinión.- La zona sur está comprometida con la lucha contra la pandemia del coronavirus COVID-19 por lo que decidió asumir medidas para evitar mayores contagios. Una de ellas está basada en el control a los sectores del transporte libre y federado y de los comerciantes. La decisión es que no podrán salir a trabajar con sus vehículos o en sus puestos de venta si no tienen el carnet de vacunación. La información corresponde a la diputada Olivia Guachalla, quien, en su semana regional, retornó a Cochabamba para emprender tareas de concientización en diferentes barrios. Confirmó que este domingo habrá un rastrillaje para la toma de pruebas antígeno nasal a los vecinos, sin embargo, se gestiona también que pueda realizarse la vacunación. Para hoy está prevista una reunión con autoridades de la Gobernación en busca de hacer efectivo este trabajo. “La mayoría de la gente de la zona sur está comprometida a vacunarse, pero viven del día y no pueden acudir a los centros, es por eso que hemos pedido que los días de la cuarentena rígida se habilite personal para realizar la inmunización”, manifestó. Dijo también que se hizo un recorrido por Pucarita, Primero de Mayo, Villa Israel y la zona de K’ara K’ara para hablar con los vecinos y se pudo evidenciar que algunas líneas de transporte emitieron instructivos en los que hacen conocer la disposición de exigir el carnet de vacunación. También llegó a los mercados de La Pampa, Angostura, 6 de Agosto y Barrientos. “La mejor forma de controlar es no permitir que salgan a sus puestos sin tener el carnet de vacunación. Se aplicará la medida desde la siguiente semana”, acotó. Respecto a los mitos de que las personas que se vacunan tendrán un chip en su cuerpo, se convertirán en hombres lobo o que con el tiempo se enfermarán y morirán, Guachalla reconoció que se tienen esos casos, pero a través de las campañas de concientización que emprenden se busca contrarrestarlas para evitar más decesos. Por otro lado, la diputada uninominal lamentó la falta de oxígeno y camas de terapia intensiva. “Parece que somos ciudadanos de segunda o de tercera clase. Recién habilitarán camas de terapia intensiva, se llevaron a los médicos al hospital del Norte, entonces estamos preocupados y vamos a coordinar con el gobernador cómo resolver esto”, acotó. LA SITUACIÓN Cochabamba registró ayer 481 casos positivos de coronavirus COVID-19 con lo que el total sube a 62.824. También hubo 19 decesos y la cifra se eleva a 2.266 desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Bolivia tienen 2.430 casos nuevos y 85 fallecidos. La cifra total es de 429.178 contagiados y 16.414 decesos. El reporte añade que hay 63.849 casos activos y 1.340.819 descartados. Por su parte, el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones(PAI), Max Enríquez, informó que con la cantidad de vacunas que se aplicaron en el país y con las que están disponibles, se logrará inmunizar a más de un tercio de la población boliviana vacunable. Proyectó un 33.5%. Informó que hasta la fecha llegaron al país 3.516,050 dosis de vacunas anticovid de las cuales se aplicaron 2.364.510 dosis entre primeras y segundas, es decir que queda un remanente de 1.151.540 dosis disponibles en todo el país tanto de primeras como de segundas dosis. Explicó que, para evitar el ingreso de nuevas variantes del virus, se envió inmunizantes a las regiones fronterizas del país con el fin de crear una barrera epidemiológica. Dijo también que son falsos los mitos de que las vacunas introducen un chip o que impiden tener descendencia o convierten a las personas en zombis ya que en el mundo existen más de 2 mil millones de personas que ya se vacunaron y prueban de que los inmunizantes son seguros y confiables.