Pando, Oruro y Beni, entre las 5 regiones con mayor letalidad





25/06/2021 - 07:57:03

Pagina Siete.- Los departamentos de Oruro, Pando, Beni, Chuquisaca y Cochabamba superan el promedio de la tasa de letalidad nacional de 3,82%, según una revisión de datos hasta el 23 de junio. Pese a que el número de contagios va en descenso, algunas regiones aún mantienen cifras altas respecto al número de decesos. Esta situación ocurre porque las unidades de terapia intensiva todavía continúan saturadas. “Si bien fue disminuyendo el índice de contagios en Cochabamba, también debemos advertir que se fue incrementando la tasa de letalidad en nuestro departamento. Este indicador muestra que en este momento y en nuestra región -tanto la parte pública, privada y seguridad social- siguen saturadas las unidades de terapia intensiva”, aseguró el jefe de la unidad de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) cochabambino, Yercín Mamani. En la actualidad, Cochabamba tiene una tasa de letalidad del 3,93% al registrar más de 2.400 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Es además el departamento con mayor número de muertes del país, incluso por encima de La Paz y Santa Cruz. Oruro registra 5,22%; Pando, 4,70%; Beni, 4,24% y Chuquisaca, 4% (Ver infografía). El Ministerio de Salud, por su parte, dividió la tasa de letalidad por olas. En la primera, registrada el año pasado, la tasa de letalidad fue del 6,2%; en la segunda ola la letalidad fue de 2,6%, que ocurrió a inicios de esta gestión, y en la tercera -por la que atraviesa el país- se alcanzó también un 2,6%. “Lamentablemente, la tasa de letalidad continúa alta en Cochabamba –agregó Mamani-. La semana epidemiológica 24 (la anterior) la concluimos con 18 fallecidos por día. En el transcurso de esta semana continuamos con este promedio, aunque bajamos la incidencia de contagios de Covid-19 pero la tasa de letalidad se va elevando”. Ante la complicada situación de Cochabamba, las autoridades determinaron mantener las medidas, como la restricción peatonal y vehicular desde las 20:00 hasta las 5:00 de lunes a jueves; viernes de 16:00 a 5:00, sábado de 18:00 a 5:00 y domingos cuarentena rígida. “Se decidió mantener las medidas de restricción por lo menos durante esta semana más. Se planteó que se pueda declarar ley seca los viernes, sábados y domingos porque las actividades sociales se trasladaron a los domicilios particulares. Con estas medidas pretendemos ir reduciendo aún más el índice de contagio”, aseguró Mamani. Danny Hugo Mendoza, director del Sedes de Pando, dijo a Página Siete que en casi tres semanas se registraron “bastantes” casos positivos. “Registramos cerca de 600 casos y se ve el incremento de la letalidad. Se tuvieron bastantes casos internados en este pequeño rebrote de la tercera ola, pero aún no podemos hablar de una cuarta ola”, sostuvo. “La preocupación que tenemos es el tema de la letalidad, ayer (miércoles) tuvimos tres fallecimientos en el Hospital Messuti, esperemos que en esta semana tengamos el descenso de la curva epidemiológica. Así seguiremos luchando y seguiremos en descenso”, dijo. Mendoza añadió que los muertos por covid, en su mayoría, son personas mayores de 60 años, pero también hay casos de personas de 40 años. Expertos advierten que la agresividad de la nueva variante del coronavirus -P1 o brasileña- y el relajamiento de las medidas de bioseguridad provocaron el incremento de contagios y muertes las anteriores semanas. Por ejemplo, el pasado 9 de junio se registraron 3.839 casos positivos y una semana después se reportaron 124 decesos. “El incremento de casos y decesos se debe a dos factores. La primera se refiere a que la variante brasileña es más agresiva, presenta una evolución más rápida y afecta en menor tiempo las vías respiratorias. La segunda razón se refiere al relajamiento de la población en las últimas semanas, muchos no cumplen con el cuidado de las medidas de bioseguridad”, dijo el exministro de Salud Guillermo Cuentas. Indicó que por eso las unidades de terapia intensiva continúan llenas. El gerente de epidemiología del Sedes cruceño, Carlos Alberto Hurtado, afirmó que su región registró una “desaceleración de la curva”. Consideró que esta disminución de contagios se debe al número de vacunas aplicadas y a las medidas que tomó el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para evitar el contacto entre las personas. “El único problema que nos tiene preocupados es la gran cantidad de municipios con pacientes positivos. Hasta el momento suman 38. Tuvimos además 35 fallecidos (el miércoles), un gran número que no teníamos después de muchos días que hacen un total de 2.184 decesos este año”, dijo Hurtado. El especialista agregó que 167 personas con covid ingresaron a las UTI y que “continúan luchando por sus vidas”. “Nuestro equipo de primera línea hace todo para recuperar a estos enfermos. Esta enfermedad, con el elevado número de muertos, continúa causando dolor, luto y sufrimiento en las familias”, afirmó.