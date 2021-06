Viceministro Blanco duda que los cupos para vacunas de InnovativeHealth que anunció el Comité pro Santa Cruz sean legítimos





25/06/2021 - 07:53:32

El Deber.- Tras la llegada de un segundo lote de 500.000 dosis de vacunas chinas Sinopharm en una semana, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, anunció que el lunes 28 de junio el Gobierno de ese país confirmará la cantidad de nuevas vacunas que enviarán en el mes de julio, no obstante, el personero de la Cancillería aseguró que serían al menos un millón más. Estas llegarían a partir de la primera quincena de julio a través de varias entregas. “Sería la oportunidad para utilizar las segundas dosis de las que están llegando ahora y acelerar el programa de vacunación”, dijo el viceministro. Ayer se anunció que se había logrado un cupo de 500.000 dosis de vacunas anticovid a través de una carta oficial dirigida al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, donde el presidente de InnovativeHealth LATAM, Sergio Enderica González, señala que su propuesta busca atender los requerimientos de inmunización para el Covid-19 de la población boliviana. Respecto al cupo que anunció ayer, Calvo subrayó esta mañana en EL DEBER Radio que se ha conseguido un cupo mínimo de 500.000 dosis de vacunas Johnson &Johnson y un cupo mínimo de 300.000 dosis de vacunas AstraZeneca. “Ahora está la pelota en la cancha del Gobierno nacional para facilitar los recursos (logísticos) a municipios y gobernaciones y no poner trabas en la importación de estas vacunas. Yo solo he hecho las gestiones, pero no soy intermediario, son las autoridades quienes deben llevar adelante esta gestión. Hice público el documento que recibí sobre el precio de las vacunas (15 y 16 dólares) a modo de transparentar toda la gestión. Este esfuerzo que estamos realizando no es solo para Santa Cruz, son para todo Bolivia”, dijo al finalizar su intervención desde Estados Unidos. Por su parte, el viceministro Benjamín Blanco argumentó que le llamó la atención esta negociación. “Hemos revisado en los registros comerciales de Estados Unidos y esa empresa no existe, al menos con esa extensión Latam, ni tampoco que tenga la capacidad de negociar cupos de vacunas a nombre de un país". Otro tema que señala como llamativo es el precio de la vacuna. “El mundo sabe que la vacuna AstraZeneca cuesta 4,5 dólares. El precio que están poniendo ahí es de tres veces superior a lo que se paga. Ahí hay una intención de lucrar con una intermediación. Lo mismo con la Johnson & Johnson, esa vacuna cuesta 8 dólares y eso es público y ellos quieren cobrar el doble (16)", hizo notar Blanco. Sobre el punto, el Comité manifestó ayer, cuando dio a conocer la noticia, que el costo de la vacuna incluye que esté "puesta en Viru Viru", es decir, el precio de las dosis incluiría transporte aéreo y cadena de frío. Sobre el tema de la representación, Blanco dijo: “Ellos dicen que son representantes para Latinoamérica, pero ni siquiera existe esa empresa y tampoco registran exportaciones. En ningún momento una empresa con ese nombre ha realizado exportación de vacunas desde EEUU ni a ninguna parte del mundo. Todo nos hace pensar que se trata de una empresa o fantasma o que está procurando alguna estafa”, y agregó: “Digo esto pensando que haya ingenuidad de parte de personeros del Comité pro Santa Cruz y que piensen que una empresa que dice vender insumos, equipos médicos, les vaya a vender vacunas como si fuera tan simple". Blanco puntualizó que Tanto Johnson & Johnson, como el Instituto Serum "nos han expresado que ellos no tienen intermediarios. Incluso el laboratorio indio nos ha dicho que, en caso de que surja un intermediario o que alguien se presente a nombre de Serum para vender vacunas AstraZeneca, les hagamos saber para seguir las acciones legales correspondientes. Si se puede advertir a los gobiernos subnacionales de que no caigan en estas trampas, en estas falsas propuestas que presentan algunas empresas fantasmas, que tengan mucho cuidado, para eso también estamos como Cancillería, para poder asesorar y consultar con las empresas farmacéuticas”, remarcó Blanco. Dijo además que observando la base de datos la persona mencionada no representa ninguna empresa en EEUU. “Llama la atención que esta empresa quiere que le paguen el 100% al momento de la firma del contrato. Nosotros jamás pagamos 100% a la firma del contrato, sino que pagamos una vez que la mercancía se embarca, esto es típico de las empresas que hacen fraude. Firman el contrato, piden el 100% y después desaparecen”, dijo. Señaló también que hay un sitio oficial (www.sac.gov de Estados Unidos), donde están todas las empresas legalmente establecidas en ese país. “A modo personal creo que se trata de justificar un viaje a EEUU, diciendo que han conseguido vacunas para Bolivia como si se tratara de ir a una farmacia y pedir vacunas. Todo es sospechoso”, dijo Blanco aclarando que es una opinión personal y no una postura de la Cancillería boliviana.