Quintana: Con la carrera de generales se está premiando a la Policía por el motín y el golpe de Estado





25/06/2021 - 07:19:18

La Razón.- El exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana aseveró el jueves que el gobierno de Luis Arce premia a la Policía por el motín policial y el golpe de Estado con una ley de carrera de generales que está en trámite en la Asamblea Legislativa. “Solitos nos estamos pasando al degüello”. “Se está haciendo una concesión de una dimensión política tan torpe que en realidad lo que se está haciendo es premiar a la Policía después de que la Policía se nos amotina, da golpe de Estado, nos persigue, nos masacra, nos lapida, nos roba, nos asesina, no extorsiona. Hoy día la Asamblea le va a otorgar el mérito, la concesión de una carrera de generales”, cuestionó en el programa Zoom de Clacso Tv. El exministro de Evo Morales dijo que no es necesario que vengan de otro país para un golpe de Estado, ya que “solitos nos estamos al degüello, solitos” al conceder a los policías una carrera de generalato que ni en la dictadura de Luis García Meza se les dio. “No hay un solo policía detenido por el golpe de Estado, no hay policías detenidos por haber sembrado proceso penales contra nosotros, por la masacre de Senkata y Sacaba. La Asamblea Legislativa oronda e ignorando la acumulación mafiosa y política de la Policía hoy le va a conceder un triunfo que ni la dictadura le ha concedido”, insistió. Los policías se amotinaron en la crisis de 2019 y agravaron un conflicto que acabó con la renuncia del expresidente Evo Morales. Se activó un proceso internos disciplinarios en la Policía contra 28 uniformados que participaron del motín. “Los policías hoy día quieren ser generales cuando su función es la seguridad pública”, sostuvo durante la presentación del libro de la Colección Grupos de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): “Bolivia y las implicaciones geopolíticas del golpe de Estado”. El miércoles un grupo de policías del sector pasivo se movilizó en puertas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, frente a la plaza Murillo, en rechazo a la iniciativa legal bajo el argumento de que permitirá el sometimiento institucional al poder político. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, coinciden en defender la norma que, entre otros aspectos incorpora al Ministro de Gobierno en el Alto Mando policial. Crea tres grados de generalato: Superior, Mayor y Primero. Además incorpora al Ministro de Gobierno en el Mando Policial, lo que para Del Castillo solo recoge el espíritu de la Constitución Política del Estado.