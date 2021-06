MAS acelera y allana senda para abordar los juicios contra Añez





25/06/2021 - 07:16:14

Pagina Siete.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) acelera y allana el camino para tratar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los juicios de responsabilidades interpuestos en contra de la expresidenta Jeanine Añez. En poco más de un mes, desde el 21 de mayo, la Comisión Mixta de Justicia Plural desempolvó y aprobó 15 juicios de responsabilidades que datan de hace más de 10 años y los remitió al pleno de la ALP. Quedan seis procesos más antes que toque tratar los casos contra la exmandataria. “Son 21 procesos que han sido postergados de la anterior gestión, del periodo de nuestro expresidente Evo Morales, nos quedan pendientes seis procesos (antes de llegar a los de Jeanine Añez)”, explicó el diputado del MAS Andrés Flores, integrante de la comisión. El legislador agregó: “Son tres (juicios) que recientemente nos remitieron de Jeanine Añez, eso todavía no se está tratando, se va a tratar después de que terminemos de tratar los juicios de la anterior gestión”. El 9 de junio, la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió a la ALP que autorice el enjuiciamiento de la expresidenta Añez por tres casos impulsados por el Ministerio de Justicia. El Legislativo debe tomar esa decisión por dos tercios. Los casos son por la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de más de 300 millones de dólares sin aval del Legislativo, por la ampliación del contrato de concesión del servicio de registro público y comercio a Fundempresa, y por la supuesta vulneración de los derechos de la libertad de expresión con la emisión del Decreto Supremo 4200. El 21 de mayo, la comisión aprobó el primer paquete de tres juicios de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete de 2003; contra el exprefecto de Chuquisaca Felipe Marcelo Arana Ostria y otros administrativos por incumplimiento y contratos lesivos al Estado y otros delitos; y contra Félix Patzi por delitos de desobediencia en procesos de habeas corpus y amparo constitucional. El segundo paquete también de tres juicios fue aprobado el 2 de junio, contra Manfred Reyes Villa, Arturo Murillo, Leonilda Zurita y Omar Fernández por el caso denominado “enero negro”; contra la exministra Alicia Muñoz, el exprefecto Luis Aguilar y el exconsejero gubernamental Walter Villarroel por hechos ocurridos en la mina Huanuni en 2007; y contra el exprefecto Nicanor Cortez por resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, entre otros. El tercer paquete de cuatro juicios fue aprobado el 16 de junio contra Hugo Salvatierra por el “caso tractores”; contra Silvio Javier Comboni Salinas, Javier Gonzalo Cuevas y Jorge Joaquín Berindoague Alcócer por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y conducta antieconómica; contra el exprefecto Sergio Medinaceli por la presunta comisión de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; y contra el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández por resoluciones contrarias a las leyes y conducta antieconómica. El cuarto paquete de cinco juicios se aprobó el 23 de junio contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas y su gabinete de 1993 por contratos lesivos al Estado y otros delitos; contra el exprefecto David Sánchez por delitos de conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; contra el exprefecto José Luis Paredes por falsedad ideológica, legitimación de ganancias ilícitas y otros; contra el exprefecto Adel Cortez Maire por contratos lesivos al Estado; y contra el exprefecto Mario Cossío también por contratos lesivos al Estado. Anteriormente, Comunidad Ciudadana sostuvo en una misiva que la ALP no tiene competencia para autorizar o rechazar juicios de responsabilidades contra exministros, exprefectos, exsenadores y exdiputados. El artículo 184 de la Constitución señala que la ALP puede autorizar juicios de responsabilidades de presidente y vicepresidente, pero no hace mención a autoridades, como legisladores, ministros o autoridades de gobiernos subancionales. Sin embargo, la senadora Patricia Arce, presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, señaló que la Ley 044 da competencia a la ALP. “Simplemente nos basamos nosotros en eso y eso pasa a la Asamblea, decidirá si va a la justicia ordinaria o no va, y la justicia ordinaria hará su trabajo como corresponde”, sostuvo la legisladora oficialista. Casos contra Añez Proposición El 9 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia pidió autorización a la Asamblea Legislativa para iniciar juicios de responsabilidades a la expresidenta Jeanine Añez por tres casos: El préstamo del Fondo Monetario (FMI), la ampliación de contrato a Fundempresa y por vulneración a la libertad de expresión. Comisión El diputado Flores indicó que es posible que los juicios de responsabilidades contra Jeanine Añez sean tratados por la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado después del receso parlamentario, previsto desde el 27 de junio hasta el 11 de julio. Hasta el momento se aprobó remitir al pleno de la Asamblea 15 juicios de responsabilidades y queda pendiente el tratamiento de seis más antes de llegar a las proposiciones acusatorias contra Añez. Ley 44 Esa norma establece que “los juicios de responsabilidades que se encuentran sustanciando la acusación contra presidentes y/o vicepresidentes de la República, ministros y prefectos de departamento (...) por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, se sustanciarán y resolverán de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 2445 de 13 de marzo de 2003 y Ley Nº 2623 de 22 de diciembre de 2003”.