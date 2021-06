China destaca calidad de la carne bovina boliviana y ofrece apoyo para su exportación





24/06/2021 - 19:14:45

El embajador de China, Huang Yazhong, destacó el éxito conseguido por la calidad de la carne bovina en el mercado chino en solo un año. Indicó que su país está dispuesto a apoyar en la exportación. “El 2019, China otorgó el acceso de la carne de res de Bolivia al mercado chino. Ganó un éxito en apenas un año. China ya se convirtió en el mayor mercado de exportación de la carne de res de Bolivia”, sostuvo el diplomático en entrevista con medios estatales. Bolivia envió su primer embarque de exportación de carne bovina al país asiático en agosto de 2019, luego de acordar ese mismo año un protocolo de requisitos sanitarios. Ese acuerdo fue concretado en el Foro de la Franja y la Ruta, en Pekín. El embajador explicó que el mercado chino está abierto a la producción boliviana, por lo que resaltó la importancia de incrementar la producción y reforzar la promoción. “El mercado chino es enorme y para entrar necesitan elevar la producción, no solamente la parte que sobra, lejos de ser suficiente. Debemos hacer esfuerzos conjuntos, también vamos a ayudar a la parte boliviana a llevar de acá la producción de carne de res”, dijo el diplomático. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2020, el valor de las ventas de carne de res boliviana alcanzó a $us 67 millones, mayor al registrado en 2019 con $us 24,3 millones. Las ventas incrementaron de $us 19,8 millones a $us 45,9 millones de enero a mayo de 2021, una diferencia del 131,8% en comparación a similar periodo de 2020. “El mercado chino aprecia mucho la calidad de la carne de res boliviana”, afirmó el embajador de China en Bolivia, Huang Yazhong.