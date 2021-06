De acusador a acusado: Fiscalía imputa al exfiscal Edwin Blanco por dos delitos en el caso Alexander





24/06/2021

Erbol.- La Fiscalía de La Paz informó este jueves que ha determinado imputar al exfiscal y actual juez Edwin Blanco por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, debido a las irregularidades en la investigación en el caso Alexander y el encarcelamiento de Jhiery Fernández. La información fue proporcionada por el fiscal Johan Muñoz, quien indicó que para la audiencia de medidas cautelares se solicitará medidas sustitutivas a la detención preventiva para Blanco, consistentes en arraigo, fianza de dos garantes solventes, presentación periódica ante el Ministerio Público y prohibición de comunicarse con testigos. El exfiscal Blanco estuvo a cargo de las investigaciones del caso de la muerte del bebé Alexander en 2014 y acusó al médico Jhiery Fernández por el delito de violación y hasta fue condenado. Sin embargo, a siete años del proceso, la Fiscalía determinó que el galeno es inocente y que no había pruebas en su contra. El fiscal Muñoz aclaró que no se descarta imputar también a la exfiscal Susana Boyán, quien también formó parte de la comisión del caso Alexander, aunque esto está sujeto a actos de investigación pendientes. Indicó que entre los indicios contra Blanco se encuentran varios documentos, como la declaración de investigadores policiales del caso Alexander, lo cuales sostenían que no había delito de violación en el caso y fueron alejados del proceso por el exfiscal. Debido a la acusación del exfiscal Blanco, el médico Jhiery Fernández estuvo casi cuatro años en la cárcel e incluso un tribunal lo sentenció a 20 años de privación de libertad. Quedó en libertad en 2018, después de revelarse un audio de la juez Patricia Pacajes, quien reconocía que el médico había sido condenado sin pruebas. En medio de esa controversia, recientemente el Consejo de la Magistratura designó a Blanco como juez penal, generando varias críticas a la administración de justicia.