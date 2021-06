Diputada de CC denuncia que avionetas-ambulancia no figuran en registros





24/06/2021 - 15:47:34

Página Siete.- Tras pedir un informe del Ministerio de Salud y Deportes sobre el paradero de avionetas-ambulancia para Beni, la diputada de Comunidad Ciudadana Prisila Dantes denunció este miércoles que las aeronaves no se encuentran en esa región. “Demoraron cuatro meses para responder una petición de informe escrito en la que solamente dicen lo siguiente: 'El Ministerio de Salud en sus dependencias de activos fijos no cuenta con los ítems de avionetas', por lo tanto, el Ministerio de Salud nunca hizo la entrega de avionetas al departamento del Beni”, aseveró la legisladora. Recalcó además que las mismas fueron anunciadas “con bombos y platillos” en 2015, durante la gestión de Evo Morales y la exministra de Salud Ariana Campero. Dantes anunció que demandará un informe a la gobernación de Beni sobre el estado y locación exacta de las avionetas, de acuerdo con un informe de Radio Fides. Las ambulancias aéreas debieron cumplir la función del traslado de pacientes con dolencias en el departamento de Beni. Las aeronaves serían cuatro Cessna 210 y una Beechcraft, incautadas al narcotráfico. Las mismas fueron entregadas bajo el programa “Mi Salud”, de acuerdo con una nota de Los Tiempos.