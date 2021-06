Copa sobre el video de Morales: El Alto no merece ese tipo de alusiones





24/06/2021 - 15:30:04

Luego de conocerse el video en que Evo Morales revela que había descartado a Eva Copa como presidenta de Bolivia porque “los alteños se van a pelear por ministerios”, la Alcaldesa de El Alto respondió que la ciudad no se merece este tipo de alusiones, sino requiere de obras y recursos. “Me da mucha pena honestamente este tipo de versiones. Bueno me parece que hay otras personas que narran lo que otros hemos vivido y me lamenta mucho porque no pueden ir mencionando que los alteños nos íbamos a pelear por ministerios. Creo que Los Alteños hemos hecho una lucha constante, permanente, fielmente a nuestras convicciones”, dijo Copa, según difundió F10. “Creo que lo que El Alto merece no es ese tipo de alusiones, lo que El Alto merece es obras, es financiamiento, recursos para tener mejores infraestructuras, mejores condiciones de vida en salud, en educación, en reactivación de nuestra economía. Esperamos nosotros que se pueda el gobierno central puedan recapacitar y pueda traer mayores inversiones a nuestra urbe”, acotó la Alcaldesa. En el video, se escucha a Morales explicar por qué se había impulsado los pedidos de renuncia de Jeanine Añez en el periodo transitorio. El expresidente indicó que se debía “cuidar” a Añez para garantizar las elecciones de 2020, descartando así que algún militar, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia o Eva Copa asuman la Presidencia. Los dichos de Morales generaron rechazo de algunas personalidades de El Alto, como el exdirigente de octubre de 2003, Roberto De la Cruz, quien consideró ofensivo que Evo sostenga que los alteños se pelearían por ministerios, por lo cual exigió que pida disculpas de rodillas. Respecto a la iniciativa de que Evo Morales pida disculpas, Eva Copa manifestó que eso depende del exmandatario. “Ya depende de él, ya eso es una decisión individual de cada uno, pero creemos nosotros que los alteños hemos sido fieles con nuestras convicciones en temas de reivindicaciones. Hemos luchado hasta el último momento y vamos a seguir luchando porque nosotros merecemos mejores condiciones de vida”, agregó.