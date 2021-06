Derrumbe en Miami: Cuñada del presidente de Paraguay, está en la lista de desaparecidos





24/06/2021 - 13:11:27

La Cancillería de Paraguay anunció este jueves la desaparición de seis paraguayos en el derrumbe parcial del edificio Champlain Towers, una construcción de doce plantas en Miami Beach (Florida, EEUU). Sophia López Moreira, cuñada del presidente de Paraguay, está en la lista de desaparecidos. Los demás son Luis Pettengill, Lady L. Villalba y tres menores de edad. “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay comunica que está realizando un monitoreo permanente sobre el derrumbe de un edificio residencial en Miami, EEUU. Hasta el momento, se registran 6 paraguayos desaparecidos”, publicó la Cancillería en su cuenta de Twitter. En otro mensaje, agregó: “Hasta el momento, se registran 6 paraguayos desaparecidos, que serían: Luis Pettengill, Sophia López Moreira, Lady L. Villalba y tres menores de edad”. Algunos medios paraguayos aseguraron que la familia de la primera dama, Silvana López-Moreira, contaba con un departamento en el edificio derrumbado. El presidente, Mario Abdo Benítez, suspendió su agenda para este jueves, que tenía previsto desarrollar en el departamento de Concepción. Cientos de bomberos buscan víctimas Cientos de bomberos y rescatistas atravesaron toneladas de escombros luego de que el edificio residencial de 12 pisos colapsara esta madrugada, la Voz de América se encuentra en el lugar. Las autoridades dijeron que al menos una persona murió y varias resultaron heridas. Decenas de personas fueron evacuadas del edificio y de un hotel cercano, pero no se sabía cuántas víctimas más podría haber ya que la operación de búsqueda y rescate aún continúa, informaron las autoridades. Construido en 1981, el Champlain Towers South tenía más de 130 unidades, aproximadamente 80 de las cuales estaban ocupadas. No estaba claro cuántas personas estaban dentro del edificio a las 2 de la madrugada del jueves, cuando todo un lado del edificio se derrumbó. El edificio en la ciudad de Surfside, Florida, a unas 15 millas (24 kilómetros) al norte de Miami, se derrumbó parcialmente alrededor de las 2 a.m. (0600 GMT), por razones desconocidas, dijo a los medios el alcalde de Surfside, Charles Burkett. "Es difícil imaginar cómo pudo haber sucedido esto", dijo Burkett. "Los edificios simplemente no se caen". La Policía de Miami-Dade asumió el control de la investigación sobre por qué se derrumbó el edificio, con más de 80 unidades de bomberos y rescate asistiendo en el lugar, informó el Departamento de Bomberos del Condado. La comisionada de Miami-Dade, Sally Heyman, dijo a CNN que los funcionarios aún no han contabilizado a 51 personas que se cree que son residentes del edificio, pero advirtió que no estaba claro si alguna o todas estaban adentro en el momento de su colapso. Un oficial de bomberos dijo que 35 personas fueron rescatadas del edificio en Surfside, Florida, al norte de Miami Beach, incluidas dos que fueron sacadas de los escombros cuando los equipos de respuesta utilizaron perros entrenados en la búsqueda de sobrevivientes. Después de hablar con funcionarios locales, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que era posible que se encontraran más víctimas entre los escombros. Dijo que planeaba ir a la escena. "Esperaremos lo mejor en términos de recuperaciones adicionales, pero nos estamos preparando para algunas malas noticias, solo dada la destrucción que estamos viendo", dijo DeSantis en un evento en un colegio comunitario cerca de Tampa.