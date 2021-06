Parte de un edificio residencial en Miami se derrumba y deja un muerto y treinta desaparecidos





24/06/2021 - 10:34:54

Infobae.- El derrumbe parcial de un edificio de doce plantas en Miami dejó al menos una persona muerta y treinta desaparecidos, y provocó un enorme despliegue de socorristas en la madrugada del jueves. El suceso se produjo cerca 2 a.m. (hora local) entre las calles 88 y Collins Avenue en Surfside, cerca de Miami Beach, en un edificio que compone parte del complejo Champlain Towers. Allí los bomberos llevan adelante desde varias horas una imponente operación de búsqueda y rescate. Las autoridades confirmaron la muerte de una mujer, pero todavía no detallaron cuánta gente vivía en el edificio ni las posibles causas del colapso. La policía cortó las calles cercanas y decenas de vehículos de rescate y bomberos, ambulancias y policía inundaron el lugar. El derrumbe levantó una nube de polvo que se extendió por el vecindario, y cubrió los autos en la calle incluso a dos cuadras de distancia. Consultado por Infobae, Alvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami-Dade, descartó que el derrumbe fue causado por un atentado. 10 heridos fueron tratados en el lugar, ocho fueron trasladados y 35 personas personas fueron rescatadas, dijo el asistente del jefe de operaciones del Departamento de Bomberos de Miami-Dade. Las autoridades no actualizaron sin embargo la cifra de víctimas fatales. Fuentes policiales dijeron a Infobae bajo condición de anonimato que hay entre 30 y 50 desaparecidos. “Ocurrió lo inimaginable”, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante una conferencia de prensa. “Una masiva operación de rescate está en curso y haremos todo lo posible para identificar y rescatar a los que están atrapados. Cada minuto cuenta”, agregó. Frank Rollason, director de Manejo de Emergencias de Miami-Dade, dijo que los trabajadores de emergencia creen que evacuaron a todos los sobrevivientes del interior del edificio, que tiene más de 130 apartamentos. Dijo que más de 70 departamentos han sido destruidos o dañados. “Todos los que están vivos están fuera del edificio”, dijo al diario local Miami Herald. Los equipos de rescate estaban tratando desesperadamente de sacar a un niño atrapado en un garaje del edificio. El niño fue descubierto por un perro de Bomberos de Miami-Dade. Los investigadores creen que el niño estaba con sus padres, que fallecieron. En otro caso, los rescatistas salvaron a una madre y a su hijo, pero la pierna de la madre tuvo que ser amputada para sacarla, informó el Miami Herald. “El edificio se ha derrumbado literalmente”, dijo el alcalde de Surfisde, Charles W. Burkett, durante una conferencia de prensa matutina. Burkett dijo que al menos 10 personas, incluida la persona que murió, fueron tratadas por lesiones en el lugar. Una persona permanece en estado crítico en el hospital. Aún no se sabe por qué colapsó el inmueble, agregó el alcalde. “Es como si hubiese explotado una bomba pero estamos muy seguros de que una bomba no explotó, así que es otra cosa”. En las masivas operaciones de rescate participan 50 unidades de bomberos de Miami-Dade, 15 unidades de Broward, además de bomberos de Miami, de Miami Beach y de Coral Gables. “Trajeron perros que pueden olfatear a los sobrevivientes entre los escombros”, dijo la comisionada de Surfside, Eliana Salzhauer. “No está apareciendo nadie”. El alcalde de la ciudad dijo que la administración del edificio no lleva un registro de los residentes, pero registra a los visitantes. Los socorristas están utilizando la lista para tratar de dar cuenta de los desaparecidos. La destrucción contrasta con el aspecto habitual del condominio, con vistas panorámicas del océano y ubicado en una zona privilegiada por su ubicación estratégica. El Champlain Towers, construido en 1981, tiene un altura de 12 pisos y más de 100 unidades de condominio. El edificio se encuentra en la dirección 8777 Collins Ave, en la comunidad de Surfside, y está a unas cinco millas al norte de Miami Beach. Se estima que el colapso ocurrió poco después de la 2 a.m. (hora local). Un hombre que estaba de vacaciones con su familia y se alojaba en un hotel al otro lado de la calle dijo que se sintió como un terremoto. Otros describieron haber escuchado un fuerte boom en el momento del colapso, informó ABC News. El área del incidente una mezcla de apartamentos, casas, condominios y hoteles antiguos y nuevos, con restaurantes y tiendas que sirven a una combinación internacional de residentes y turistas. El complejo ofrece un marcado contraste entre el bullicio y la ostentación de South Beach con una sensación de vecindario de ritmo más lento.