Defensoría de la Mujer: Documento de Iglesia Católica parece la palabra de fariseos, los obispos son burgueses





24/06/2021 - 10:20:24

La presidenta de la Defensoría de la Mujer Latinoamericana, Ana María Vásquez, lanzó ese jueves duras críticas contra la Iglesia Católica, en especial contra los obispos a los que calificó de burgueses, a propósito del documento emitido por el clero denominado “Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020”, sobre el que dijo parecería la palabra de “fariseos” y no la de ministros de Dios. “Me siento muy defraudada, parecería la palabra de fariseos la que habla en ellos, no es la palabra de unos ministros que se dicen ellos del Señor”, manifestó en contacto con Bolivia Tv y reproducido por la ABI. Vásquez, destacó el trabajo que desarrollan los párrocos de las provincias, de pueblo y quienes tienen que caminar kilómetros a pie para atender las necesidades de sus feligreses. “Ellos sí responden a la palabra del Señor, pero yo pregunto ¿qué hacen los obispos?, los obispos son burgueses, viven muy bien, a los obispos no les acontece absolutamente nada, tienen ellos absolutamente una seguridad total”, enfatizó. Cuestionó que los obispos de la Iglesia Católica dediquen su tiempo a temas políticos y no a cooperar con las necesidades que atraviesa la población de bajos recursos económicos. “Las mujeres preguntamos: ¿acaso ellos no se han fijado que hay todavía mucha gente que llora en la puerta de los hospitales al no poder conseguir un remedio, una cama para sus hijos? Bueno, ellos no pueden saber qué es lo que se siente como madre o como padre, porque ellos no tienen hijos”, señaló. El pasado 15 de junio, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana dio a conocer su “Informe - Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020”, que expresa la preocupación de los obispos de Bolivia ante las diversas informaciones que circulan en el país sobre los hechos que se suscitaron en el país en estas fechas.