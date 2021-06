El chupacabra: Así es el murciélago cabeza de martillo que habita en Africa





24/06/2021 - 09:55:15

Hace un tiempo las redes sociales estallaron cuando se divulgó una fotografía del mítico «chupacabras». En la imagen había un animal con forma de murciélago, pero mucho más grande y con un rostro todavía más tenebroso. No era como cualquiera. A pesar de las conspiraciones, era un «cabeza de martillo», el excéntrico protagonista de hoy. Es un tipo de murciélago que habita el África ecuatorial y que se alimenta de frutas (No de seres vivos ni humanos, como pensaron algunos), lo que le ha valido ser considerado una plaga. Su cabeza se debe en gran parte al canto que emiten los machos para seducir a las hembras. Nada tiene que ver con la mala fama que le han creado. Es una de las más de mil especies de murciélagos, a esos que la sociedad les teme tanto. El nombre científico de este extraño amigo es Hypsignathus monstrosus, que hace referencia a una «apariencia monstruosa». Es más bien de modales suaves, pero genera rechazo sobre todo en relación a las enfermedades que porta. Se dice que contienen de manera asintomática el virus del Ébola, además de rabia y otras enfermedades que son peligrosas para las personas. Es relativamente normal verlo en la selva africana, colgado entre los árboles con generalmente no más de 5 de su misma especie Puede medir hasta un metro de alto, sin contar la longitud que alcanza con sus alas extendidas. Tiene grandes ojos, pero orejas pequeñas, además de grandes labios.