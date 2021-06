Engañó al mundo: Revelan que la mujer africana que dio a la luz a 10 bebés no estaba embarazada





24/06/2021 - 08:54:28

RT.- Gosiame Thamara Sithole, una mujer sudafricana de 37 años que acaparó la atención mediática a primeros de junio tras saltar la noticia de que había dado a luz a 10 bebés, en realidad nunca estuvo embarazada, según lo revelaron este miércoles las autoridades locales. Al hacerse viral la noticia, el Gobierno de la provincia de Gauteng lanzó una pesquisa para esclarecer lo sucedido y verificar el reporte inicial del medio local Pretoria News, que fue entre los primeros en dar a conocer sobre el nacimiento de diez niños. "Los médicos han establecido que la Sra. Sithole no ha dado a luz a ningún bebé últimamente. También se ha establecido que no estaba embarazada en los últimos tiempos", cita el portal local News24 a Thabo Masebe, portavoz de las autoridades locales.

Evaluación del estado psicológico La Policía local llegó incluso a arrestar la semana pasada a Sithole en relación a sus declaraciones sobre su 'parto', detalla IOL. Luego, la mujer fue trasladada este 18 de junio al hospital de la ciudad de Tembisa para evaluar su estado psicológico. Aunque inicialmente se preveía que la afectada pasara 72 horas en el centro sanitario, los médicos recomendaron prolongar su estancia durante una semana más. El Ejecutivo provincial se comprometió a seguir prestando la ayuda necesaria a Sithole. Por su parte, Refiloe Mokoena, abogada de la mujer, denunció que su clienta se encuentra en el hospital contra su voluntad, donde es maltratada por el personal como si padeciera de problemas mentales. Posibles disputas judiciales Entretanto, las autoridades de Gauteng planean demandar al director de Pretoria News, Piet Rampedi, y al holding mediático Independent Media por su reportaje sobre el parto de diez niños en el que se afirmaba que "hubo un encubrimiento" de la situación por parte del Gobierno local. Por su parte, Rampedi se disculpó ante sus colegas por el daño que la historia ha supuesto para su reputación. "Aunque mantengo el hecho de que Sithole estaba embarazada, algunos aspectos de la historia podrían haberse tratado de otra forma. ¿Podría haber manejado la historia mucho mejor? Sin duda. Especialmente el proceso de verificación", enfatizó el periodist