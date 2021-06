Se fue de copas con sus amigas y quedó debiendo al banco casi 50.000 millones de dólares





23/06/2021 - 20:05:32

Una estadounidense decidió revisar su cuenta bancaria después de pasar la noche con sus amigas en el bar y vio que le debía al banco casi 50.000 millones de dólares, según relató la mujer en su cuenta de TikTok. Maddie McGivern se despertó a las dos de la madrugada y vio que tenía un balance negativo de 49.999.999.697,98 dólares en la aplicación bancaria. "Me gustaría poder decir que compré la ciudad de Los Ángeles. No es el caso", dice la mujer en la grabación publicada en la red social. "No estoy muy segura de lo que me inclinó a comprobar mi cuenta bancaria a las 2 de la noche. Pero lo hice. Y a continuación vi 49.000 millones en negativo", añade. Maddie llamó al banco y preguntó a una operadora si realmente debía esa cantidad de dinero. La mujer no le respondió nada concreto, dijo que nunca había visto nada así antes y la puso en modo de espera. Finalmente, resultó que no solo Maddie tenía este problema, informa News 18. De hecho, varios clientes también compartieron en las redes sociales este error de sus cuentas bancarias. Por su parte, el banco reconoció el error. "Tuvimos un fallo técnico durante el fin de semana que afectó a un número limitado de cuentas. El problema se ha resuelto y esas cuentas muestran ahora saldos exactos", comentaron desde el banco.