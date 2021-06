Presentador de noticias interrumpe el informativo para quejarse de la falta de pago de su salario





23/06/2021 - 19:40:45

RT.- Un presentador de noticias de un canal de televisión de Zambia, interrumpió el informativo para protestar en vivo contra sus empleadores, porque supuestamente tanto él como sus colegas no han recibido sus respectivos salarios. La noche del 19 de junio, Kabinda Kalimina comenzó el noticiero en el canal KBN TV de forma habitual, dando un resumen de los principales acontecimientos cuando, de repente, se detuvo y expresó: "Lejos de las noticias, damas y caballeros, somos seres humanos. Tenemos que cobrar y desafortunadamente, en KBN no nos han pagado". Presentador se queja por el no pago de su salario en vivo



Un presentador de noticias del canal zambiano KBN TV, Kabinda Kalimina, interrumpió este sábado un noticiero en directo para quejarse de que él y sus colegas no recibieron salarios pic.twitter.com/c9NBCy6DDu — RT en Español (@ActualidadRT) June 23, 2021 Inmediatamente la estación interrumpió a Kalimina, colocando otra vez la introducción del noticiero. La administración de KBN TV calificó el comportamiento del periodista como "despreciable" y afirmó que investigará cómo un "presentador borracho que trabaja a tiempo parcial se encontraba al aire". Además, anunció que se tomarán medidas disciplinarias contra "cualquiera que pueda haber sido parte de ese plan". Por su parte, Kalimina ha rechazado las acusaciones de que se encontraba ebrio e instó al canal a que les paguen el salario. "El hecho de que la mayoría de los periodistas tengan miedo de hablar no significa que los periodistas no deban hablar", manifestó.