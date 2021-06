La ONU aprueba una resolución contra el bloqueo de EE.UU. sobre Cuba





23/06/2021 - 19:23:19

RT.- Este miércoles, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que exige el fin del bloqueo comercial, económico y financiero que mantiene EE.UU. contra Cuba desde hace casi 60 años. La resolución presentada por La Habana, titulada 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba', recibió 184 votos a favor, tres abstenciones y dos en contra (de EE.UU. e Israel). "Una vez más, desde Naciones Unidas, el mundo dice no a la agresión y a las políticas fracasadas de EE.UU. contra Cuba", manifestó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter. Añadió que esta votación alcanzada en la ONU "es una gran victoria del pueblo cubano, de la justicia y de la verdad". Desde 1992, la Asamblea General de la ONU ha respaldado cada año (excepto en 2020, que no se llevó a cabo por la pandemia del coronavirus) las resoluciones que piden el fin del embargo de Washington contra Cuba; sin embargo, EE.UU. mantiene esa política sobre la isla. "Son ya 28 años de rechazo mundial al bloqueo. Los bloqueadores se quedan sin argumentos. Los solidarios refuerzan su apoyo", señaló el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. El mandatario añadió: "Volvimos y volveremos a la Asamblea General de ONU mientras exista el bloqueo. Porque respetamos a la comunidad internacional, tanto como la desconoce e irrespeta el imperio". Afectaciones del bloqueo Durante su intervención en la sede de la ONU, Rodríguez informó que los daños acumulados en seis décadas de bloqueo alcanzan los 147.853 millones de dólares. El canciller señaló que Washington aprovechó la pandemia para aumentar la presión contra Cuba. "El Gobierno de los EE.UU. asumió la covid-19 como un aliado en su despiadada guerra no convencional, recrudeció de manera deliberada y oportunista el bloqueo económico, comercial y financiero y provocó pérdidas récords por alrededor de 5.000 millones de dólares", dijo. Solo en materia de salud, dice una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, las afectaciones ascendieron a 198.348.000 dólares entre abril y diciembre de 2020; cifra que supera en 38 millones a la reportada entre abril de 2019 y marzo de 2020. "El Gobierno estadounidense obstaculizó deliberadamente la importación de insumos necesarios para enfrentar la covid-19", dice la Cancillería. De acuerdo con información de la Cancillería, "durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021) se aplicaron 243 medidas coercitivas unilaterales contra Cuba; de ellas, 55 solo en 2020, las que sobresalieron por su sistematicidad e intencionalidad".