Merkel pide cautela en la crisis del covid en su última comparecencia en el Parlamento





23/06/2021 - 19:14:29

DPA.- La canciller alemana, Angela Merkel, respondió este miércoles a las preguntas de los diputados del Bundestag (Cámara Baja) por última vez antes de dejar el cargo y llamó a la prudencia en la crisis de la covid-19. La política conservadora, que ha estado al frente del Ejecutivo alemán durante más de 15 años, se retira este año y tiene previsto no volver a presentarse a las elecciones en septiembre. El Bundestag se reúne esta semana en la última sesión ordinaria de la legislatura antes de los comicios. "Aunque la tercera ola se ha roto de forma impresionante, la pandemia aún no ha terminado", dijo Merkel, aunque expresó su confianza en una pronta recuperación económica. "Seguimos moviéndonos sobre una delgada capa de hielo". Merkel admitió que el bajo nivel de incidencia de la enfermedad es alentador y permite la apertura, pero resaltó que sin embargo, es importante proceder con un sentido de la proporción. La distancia, la higiene y el uso de mascarillas en determinadas situaciones siguen siendo importantes medidas de protección que deben observarse, añadió. También se refirió a los peligros que supone la propagación de las mutaciones del coronavirus. Esto ya es perceptible en países con una alta proporción de la contagiosa variante Delta, por ejemplo en Rusia y Portugal, donde el número de nuevas infecciones está aumentando considerablemente. "Esto debería ser tanto una advertencia como un mandato para nosotros", dijo la canciller sobre la presencia creciente de la variante Delta también en Alemania. Es importante no jugarse a la ligera lo conseguido, subrayó. Merkel reafirmó su compromiso de ofrecer la vacunación a todos los ciudadanos antes del final del verano europeo. El hecho de haber evitado la sobrecarga del sistema sanitario en las tres olas de la enfermedad no solo ha beneficiado a la sanidad, sino a todos los demás ámbitos, como la cultura y la economía. Esto es evidente en el hecho de que las previsiones económicas y del mercado laboral son ahora buenas, indicó. "Y estamos ante un fuerte crecimiento". Si ahora permanecemos cautelosos y atentos y observamos las normas de protección comparativamente mucho más tolerables que el confinamiento, la pandemia "perderá su horror y será finalmente superada", dijo.