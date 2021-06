Camacho dice que no se acogerá al silencio: No tengo nada que esconder





23/06/2021 - 19:00:17

Opinión.- El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseveró que no se acogerá al silencio porque "no tiene nada que esconder", esto en caso de que sea convocado a declarar por los hechos de octubre del 2019. "No le vamos a huir en ningún momento, no le debemos nada a la justicia, es más, no le debemos nada al país más que un agradecimiento, no tenemos por qué escondernos. No (me acogeré al derecho del silencio), no tengo nada que esconder", indicó el excívico en entrevista con PAT. En cuanto al derecho de silencio al que se acogió el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, Camacho dijo que "habrá tenido sus motivos por los que se ha acogido al derecho al silencio, creemos que hay que contarla, no podemos avergonzarnos de nuestra lucha", dijo. La pasada semana, Mesa fue citado en calidad de testigo para que brinde sus declaraciones ante la Fiscalía por los hechos de octubre del 2019, pero decidió acogerse al silencio. "No voy a contestar porque me puedo recriminar", dijo Mesa.