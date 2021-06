Evo Morales en una carta sobre el video arremete contra medios de comunicación y la derecha





23/06/2021 - 18:29:25

Luego de hacerse público un video en que habla de “cuidar” a Jeanine Añez para garantizar la realización de las elecciones, el expresidente Evo Morales publicó una carta en Facebook, mediante la cual acusa a medios de comunicación y la “derecha golpista” de tergiversar para desprestigiarlo e intentar desvirtuar el caso denominado “golpe de Estado”. Bajo el título “Por la verdad y responsabilidad ante la Patria”, el expresidente Evo Morales se pronunció este miércoles y denunció que algunos medios de difusión intensifican una guerra sucia en su contra con el fin de mantener el manto de impunidad sobre el golpe de 2019 y contribuir a la desestabilización del actual gobierno. “En democracia, los medios de comunicación tienen la misión sagrada de informar al pueblo con la verdad. De esa manera, las decisiones personales, institucionales, sindicales y comunitarias de la sociedad se apoyan en una valoración correcta de los hechos”, indica el pronunciamiento. “Cuando un periódico miente sistemáticamente, destruye no solo su credibilidad, sino que afecta el derecho del pueblo a la información veraz y libre de intereses políticos sectoriales y empresariales”. “En mi experiencia como dirigente sindical, diputado uninominal y primer presidente indígena del Estado Plurinacional de #Bolivia, he vivido y sobrevivido muchos ataques de adversarios políticos que inventaron acusaciones falsas, incluso contra mi familia y vida privada, con tal de perjudicarme. Cuando ingresamos a la política por convicción, sabemos que ese es el precio que se paga por defender los anhelos del pueblo por encima de los intereses de la oligarquía”. “Pero lo que resulta sorprendente es que esta guerra sucia sea promovida por un par de periódicos, uno en Santa Cruz y otro en La Paz, que se jactan de promover la democracia y la libertad”, indica el pronunciamiento difundido mediante Facebook. “Uno de estos tabloides publicó ayer un artículo redactado por un exfuncionario del gobierno de facto de Jeanine Añez con el siguiente título: ‘A Evo Morales le plantearon cuatro opciones y él eligió la de #JeanineÁñez’”. “Con evidente intención de tergiversar señala: ‘El expresidente relata en un video cómo se debatió la sucesión constitucional de 2019, tras su renuncia’ y ‘descartaron que Eva Copa asuma el mando’”. “El pueblo boliviano sabe que durante los días que la derecha perpetró el golpe, nuestros esfuerzos se concentraban en evitar un derramamiento de sangre provocado por los grupos paramilitares, militares y policías amotinados. Nuestra preocupación también era salvar nuestras vidas. ¿Cómo hubiéramos podido debatir una mal llamada ‘sucesión’?”. “Gracias a una reacción oportuna de algunos periodistas responsables, la tergiversación de la grabación fue contextualizada en su verdadero momento histórico”. “Se trata, como dijimos, de una filmación en la que analizamos con la militancia, los escenarios y acciones estratégicas para recuperar la democracia ante los intentos de prorroguismo de los golpistas”. “Ahora, con base en esas mentiras, la derecha golpista, trata de desvirtuar el proceso penal en contra de los autores de las masacres y corrupción del #GobiernoDeFacto”. “Hoy un diario paceño titula en su tapa: ‘Ven que Evo hace caer el caso ‘golpe’ y piden liberar a Añez’, como si con esa tergiversación pudieran borrar los casos de tantos hermanos masacrados por los prófugos #ArturoMurillo y #LuisFernandoLópez”, indica el pronunciamiento de Morales. “Quiero pedir a nuestro pueblo una profunda reflexión: Los financiadores y autores materiales del golpe que causó la muerte de 37 bolivianos y centenares de heridos siguen activos y usan la mentira para confundir, dividir y conseguir impunidad”. “Al atacar a #Evo con mentiras no solo buscan desprestigiarme, buscan truncar la investigación y el proceso por los delitos de lesa humanidad del golpe”. “La mentira, la desinformación, el sesgo y la descontextualización son las armas que usa la derecha golpista para impedir la justicia para las víctimas de las masacres de Pedregal, Sacaba y Senkata y para desestabilizar al gobierno del hermano #LuisArce”. “Mientras nuestro gobierno elegido democráticamente en las urnas por una amplia mayoría se esfuerza para avanzar con la vacunación masiva y recuperar la economía saqueada por los #golpistas, la derecha antipatria se dedica a una campaña de falsedad en busca de impunidad”. “Afirmo apoyado en la verdad que esta campaña de mentiras no prevalecerá. Históricamente, los pueblos indígenas hemos enfrentado la opresión y represión con unidad y dignidad. Estamos fortalecidos por la conciencia y apoyo de nuestro pueblo”. “Buscamos justicia, no venganza”, finaliza el pronunciamiento de Morales, fechado este miércoles 23 de junio de 2021 desde la zona de Chapare, Cochabamba. ABI