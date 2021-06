Chávez: Libertad bajo fianza obtenida por Méndez no significa que haya sido absuelto por la justicia





23/06/2021 - 12:20:54

ABI.- El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, aclaró que el hecho de que Sergio Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, haya accedido al beneficio de libertad bajo fianza en Estados Unidos, no significa que fuera absuelto por la justicia, al contrario, debe cumplir su condena. “Si una persona accede al beneficio de libertad bajo fianza, no significa de ninguna manera que sea absuelto por la justicia, y si accede a un beneficio, a un acuerdo que llega con el Gobierno para rebajar su pena, lo primero que se hace es que la persona reconozca su pena, es decir, se declara culpable, solo bajo este supuesto podría beneficiarse, luego, con la rebaja de pena u otros beneficios”, mencionó. Asimismo, subrayó que ya sea en el caso de Méndez o de Arturo Murillo, si se presenta este panorama, primero debe cumplir su pena debido a que los delitos por los cuales es procesado son graves. “Ha habido soborno, ha habido conspiración y ha habido lavado de dinero, delitos federales que no van a ser de ninguna manera hechos a un lado por parte de Fiscalía, y menos de la justicia norteamericana”, subrayó. En este sentido, ratificó que acceder al beneficio de libertad bajo fianza implica otras medidas como, por ejemplo, que debe presentarse a todas las actuaciones de la investigación y obligatoriamente usar una tobillera electrónica a objeto de que sea rastreado y no salga del condado donde está actualmente. “Y eso implica el cumplimiento de una condena en Estados Unidos. Aquí no hay nada que pueda indicar que si este señor sí accede a una libertad bajo fianza, pueda estar exonerado de pena, de ninguna manera, esto va a continuar y vamos a tener una sentencia porque se hizo un informe, claramente, que ha detallado la forma en la que se ha robado los dineros de los bolivianos que se ha llevado a los Estados Unidos”, complementó.