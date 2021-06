Ortega celebrará el 42 aniversario de la revolución sandinista con disidentes tras las rejas y exiliados





23/06/2021 - 10:41:03

VOA.- La celebración del 42 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista que puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua tendrá una particularidad este 19 de julio. Parte de los exguerrilleros que protagonizaron papeles importantes en la historia del país, sumergido en una guerra en ese entonces, están encarcelados y acusados de traición a la patria. En las últimas semanas el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien permanece en el poder desde 2007, comenzó lo que se ha convertido en varias jornadas de arrestos contra sus críticos, incluyendo la disidencia sandinista que combatió junto con él para acabar con el somocismo por la vía armada en la década de los 1970. Dora María Téllez, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco son parte de los exguerrilleros que fueron arrestados la semana pasada por la policía nicaragüense, en lo que ha sido catalogado como “una venganza de Ortega” debido a que estos tomaron distancia del mandatario por lo que han catalogado como sus desmanes autoritarios.



Otros se han exiliado para escapar de la cárcel, como Luis Carrión, quien fue uno de los nueve comandantes del gobierno sandinista en los 1980 y luego se separó de Daniel Ortega para unirse al Movimiento Renovador Sandinista (MRS). “Mi esposa y yo hemos salido del país para continuar la lucha por la democracia en Nicaragua y la libertad de todos los presos políticos”, escribió Carrión en su cuenta de Twitter este martes por la tarde. Familiares de exguerrilleros sin información Los familiares de los exguerrilleros sandinistas han denunciado desconocer la condición de salud en la que éstos se encuentras tras su arresto. Consideran que existe una “saña” y “venganza” con estos casos en específicos. El ejemplo más claro es el de la familia del exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, quienes relatan que tienen días de estar tomando medicina para poder calmar sus nervios ante la falta de información sobre el opositor. Tinoco fue el último disidente sandinista que fue detenido el pasado 13 de junio en horas de la noche tras salir a un centro comercial privado. Cristian Tinoco Parrales, hija del exdiplomático, apenas compartió con su padre tres semanas, tras haberse ido a vivir hace un mes a la vivienda, tras ser diagnosticada con cáncer. “Lo que hemos vivido desde el domingo 13 de junio ha sido un verdadero infierno. Mi familia sufre bastante. No lo dejan ver, nosotros no tenemos garantía de que él está vivo. Ha sido muy difícil porque como familia queremos que por lo menos el abogado pueda cerciorarse de cómo está mi padre, que es un señor de 75 años de edad”, dice Tinoco Parrales a la Voz de América. Aún en medio de la condición que enfrenta dice que saca energías para animar a su familia, compuesta en su mayoría por mujeres que vivieron el allanamiento que se dio posterior al arresto de su papá. “Nos quitaron los celulares, laptops, tabletas y documentos de mi papá”, comenta Tinoco. “El allanamiento fue realizado con un exagerado grupo de las fuerzas policiales contra siete mujeres indefensas que estábamos en la casa. Una señora de 90 años, una enferma de cáncer”, lamentó. A raíz del arresto a su padre, Tinoco Parrales ha tenido complicaciones de salud con el cáncer con el que batalla y que su padre le apoyaba emocionalmente durante el proceso. “Los problemas afectan a tu entorno. Yo soy una paciente que he sobrevivido cáncer y he tenido metástasis, ahorita tengo metástasis a nivel abdominal y todo esto ha empeorado mi situación, se ha agudizado”, indica la joven, que señala que en Nicaragua “estamos ante un terrorismo de Estado” por la persecución contra críticos.



¿Cuáles son los argumentos del gobierno de Ortega El gobierno de Nicaragua distribuyó a sus embajadas un documento fechado el pasado 13 de junio, y al que la VOA tuvo acceso, titulado “Nicaragua: en defensa de la soberanía nacional y el estado de derecho”. Según la proclama, las investigaciones contra Cristiana Chamorro están basadas en el manejo que habría hecho de los fondos provenientes de agencias gubernamentales y privadas de Estados Unidos. “Por ello, cualquier intento de un actor nacional o extranjero de socavar una investigación de esta naturaleza, también debe considerarse en el contexto de la legislación vigente, y debe ser percibido como un ataque frontal contra los principios del respeto al Estado de Derecho, la Democracia, la Soberanía Nacional y la Libre Autodeterminación en Nicaragua”. El gobierno de Ortega acusa en el documento a los opositores por “su lealtad al gobierno de los Estados Unidos de América”, y “exige que sean eliminadas todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales impuestas a países, instituciones o individuos, reiterando que la aplicación de tales medidas en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad”. Apelando a la legislación vigente, el documento indica que la Ley No. 1055, “protege al Pueblo Nicaragüense contra los delitos de traición y conspiración sediciosa”. "Campaña de terror" Hasta este martes 23 de junio se contabilizan 20 personas detenidas por razones políticas, dentro de ellos empresarios, exguerrilleros, analistas políticos y en la última jornada de detenciones han sido arrestados periodistas. Estados Unidos ha calificado las detenciones “como una campaña de terror” ejecutada por el gobierno izquierdista de Daniel Ortega, quien ha pedido a la comunidad internacional “el respeto a la soberanía y a los procesos judiciales propios del país”. El analista político Enrique Sáenz ha dicho a la VOA que las exigencias de Ortega “están llenas de cinismo, patrañas y mentiras” pues cuando se estaba luchando contra Somoza, un representante del Frente Sandinista participó en una Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) gracias a que Panamá le cedió un espacio. “El Frente aplaudió la resolución de ese entonces en donde se pedía la renuncia de Somoza. ¿Entonces, por qué en ese momento era buena la OEA y no es bueno ahora? Estamos ante una gran hipocresía”, criticó Sáenz.