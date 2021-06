Una mujer recibe mil millones de dólares en su cuenta y el banco no le dio explicaciones





23/06/2021 - 09:37:25

RT.- En el estado de Florida, EE.UU., una mujer dice haber quedado en 'shock' cuando, al revisar su estado de cuenta en un cajero bancario, vio que había recibido un depósito por apenas un poco menos de mil millones de dólares. Todavía asombrada, se lamentó de lo mucho que le ha costado ponerse en contacto con el banco para esclarecer y solucionar lo que considera un evidente error, informa WFLA. Julia Yonkowski se llevó la sorpresa de su vida el sábado pasado, al ir a un cajero en la ciudad de Largo para retirar 20 dólares y, tras pedir el saldo de su cuenta, descubrir que tenía allí nada menos que 999.985.855 dólares con 94 céntimos. "¡Dios mío, estaba aterrorizada! Sé que muchos pensarían que fue una suerte increíble, pero yo tuve miedo", aseguró la mujer, que según aquella cifra habría ocupado un puesto de alto nivel entre las personas más ricas de EE.UU. Inmediatamente intentó ponerse en contacto con la institución financiera, el Chase Bank, pero sus llamadas eran constantemente respondidas por un sistema automatizado y no obtuvo respuesta hasta el lunes. "Sé de historias similares sobre personas que tomaron el dinero y luego tuvieron que devolverlo. Yo eso no lo haría, porque de todos modos no me pertenece", dijo al manifestar su preocupación por los errores o amenazas cibernéticas. Por su parte, una portavoz del banco, Amy Bonitatibus, le aseguró a The New York Post este martes que el monto que Yonkowski vio era simplemente una manera de "llamar su atención sobre un problema con su cuenta". Además, sostuvo que el servicio de atención al cliente de la sucursal local se puso en contacto con la mujer "para aclarar la discrepancia". De momento, Yonkowski no se ha pronunciado al respecto ni ha dicho si el asunto fue finalmente resuelto.