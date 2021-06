India advierte sobre los peligros de Delta plus, la nueva mutación del coronavirus





23/06/2021 - 09:31:49

RT.- El Ministerio de Salud indio ha catalogado como "variante de preocupación" la nueva mutación del coronavirus 'Delta plus', que actualmente han encontrado en las muestras secuenciadas del genoma de los estados de Maharastra (distritos de Ratnagiri y Jalgaon), Kerala (distritos de Palakkad y Pathanamthitta), y Madhya Pradesh (distritos de Bhopal y Shivpuri), y ha dado este martes sus primeras estimaciones de los peligros que conlleva esta cepa. Según los expertos del Consorcio de Secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG), creado por el Ministerio de Salud para estudiar los genomas del coronavirus, la mutación 'Delta plus' presenta mayor transmisibilidad, mayor unión a los receptores de las células pulmonares y una posible reducción de la respuesta de los anticuerpos monoclonales, entre sus principales características. Las medidas de respuesta recomendables ante la nueva cepa no distan de las que ya están en vigor en el país e incluyen la contención inmediata en las zonas afectadas, prevención de aglomeraciones, aumento de pruebas de covid-19, el rastreo de los contagios y la vacunación masiva de la población. La cepa dominante en la India sigue siendo Delta, considerada como la causa principal de la mortífera segunda ola de la pandemia en el país y estimada como "variante de preocupación" por la Organización Mundial de la Salud. La cepa Delta del coronavirus se ha extendido ya a 92 países, afirmó este lunes Maria Van Kerkhove, la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargada de la gestión de la pandemia. Asimismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EE.UU. informaron que esta cepa representa al menos el 10 % de todos los casos nuevos en el país norteamericano y va camino de convertirse en la variante dominante en el país. Además, las autoridades moscovitas informaron que el 89,3 % de los infectados en las últimas semanas contrajeron la misma cepa Delta del coronavirus. Según el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobyanin, la nueva variante se propaga más rápido y actúa más agresivamente que la cepa original. Además, en la capital se han registrado casos recurrentes de contagio entre quienes ya han padecido al covid-19 o se han vacunado contra el coronavirus, algo que las autoridades sanitarias asocian con la propagación de la nueva cepa Delta.