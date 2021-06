En Sucre una familia pide la eutanasia para un paciente grave de covid-19 y se pueda internar a otra





23/06/2021 - 08:32:24

Correo del Sur.- Una familia desesperada llegó al extremo de solicitar que se practique la eutanasia a un paciente que se encuentra en estado muy crítico, para así internar a una persona que padece covid-19 en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital Santa Bárbara, que desde hace más de un mes enfrenta una situación de colapso en su sala de cuidados intensivos. “El estado de colapso de nuestra Terapia Intensiva no ha cambiado, lamentablemente nuestros pacientes críticos de Terapia Intensiva Covid están bastante tiempo”, dijo a Correo del Sur Radio FM 90.1 el director del hospital Santa Bárbara, José Villarroel. Añadió que otro problema que enfrentan es con las familias de pacientes covid. “Están esperando en las puertas del hospital viendo qué camas se van a desocupar, incluso hemos tenido otro tipo de situaciones en los cuales incluso nos han pedido la eutanasia, imagínese a lo que hemos llegado, en nuestro país eso no está permitido, está penado por ley”, sostuvo. El médico explicó que dicha familia estaba en busca de un respirador. En ese contexto, esa familia se enteró que había un espacio que probablemente se desocuparía, puesto que el paciente estaba muy mal. Villarroel indicó que junto al Jefe de Terapia Intensiva tuvieron que explicar a esa familia que tenga paciencia, y que cuando haya espacio se la apoyaría. “La señora muy insistente y todo eso nos ha sugerido pues, ‘ya se va a morir para qué sigue con el respirador’, un poco más nos dice. Nos hemos quedado totalmente fríos, porque no se olvide que la eutanasia no está permitida en nuestro medio y es un delito”, agregó Villaroel, según un reporte de Erbol.