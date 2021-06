Diputados aprueba proyecto de Ley de Carrera y Ascensos de la Policía Boliviana





23/06/2021 - 07:31:04

Tras doce horas de tratamiento por tiempo y materia, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles, por mayoría absoluta en Grande y Detalle, el Proyecto de “Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana”. La propuesta legislativa N°197 tratada en la 142ª Sesión Ordinaria tiene por objeto establecer las bases normativas y procedimentales que regulen la carrera de generales, los ascensos de las y los servidores públicos policiales en los diferentes grados jerárquicos, y la conformación del Mando Policial. La presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, la diputada Magaly Gómez (MAS-IPSP), en su exposición ante el Pleno, detalló entre varios aspectos que, el artículo 12 determina la escala jerárquica de generales y oficiales de carrera determinados como general, general superior, general mayor y general primero. “Antes existía una estructura lineal de los uniformados que no permitía identificar a los jefes policiales. Ahora, el proyecto de Ley establece que, de 12 generales primeros, pueden ascender cinco a general mayor y ocupar cargos importantes, de estos, sólo tres oficiales pueden ascender a general superior para que asuman los cargos más importantes de la Policía Boliviana”, expuso la diputada. El Secretario del Comité de la Policía, diputado Anyelo Céspedes (MAS- IPSP), por su parte sostuvo que, con la propuesta legislativa permite a los uniformados demostrar mejor calificación a través de la meritocracia. El proyecto de Ley fue aprobado de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 732 Ley Orgánica de la Policía Boliviana y el Decreto Supremo Nº 29894 del 7 de febrero del 2009. El proyecto de Ley contiene 38 artículos, cuatro disposiciones transitorias, una disposición final y dos disposiciones abrogatorias y derogatorias. La propuesta legislativa será remitida posteriormente a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento. Algunos artículos Artículo 7, modificado, establece que, “las y los Generales, Jefes y Oficiales de la Carrera, son servidoras y servidores públicos policiales titulados a nivel licenciatura en Ciencias Policiales de la Universidad Policial o titulados de un Instituto Policial similar del extranjero, siempre que HUBIERAN sido becados por el Estado Plurinacional de Bolivia, previa homologación de documentos de estudio por autoridad competente conforme a normativa legal vigente”. Artículo 11 aprobado con modificaciones señala en su parágrafo I que, “Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno, de conformidad a lo establecido en el Artículo 252 de la Constitución Política del Estado, de acuerdo a la conformación del Mando Policial en conformidad a las disposiciones legales del Estado Plurinacional de Bolivia”. CC rechaza el proyecto La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) de la cámara de Diputados, rechazó el tratamiento del proyecto de Ley de "Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana", argumentando que la propuesta busca controlar y someter al Órgano Judicial e incorporan al Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como parte del mando policial. En conferencia de prensa, los diputados opositores, Enrique Urquidi, Oscar Balderas y Alberto Astorga coincidieron en que la propuesta legislativa debe revisarse nuevamente, porque no responde al bienestar de la institución verde olivo. “A nombre de la bancada de Comunidad Ciudadana queremos anunciar a la ciudadanía nuestro total y absoluto rechazo al Proyecto de Ley 197. Entendemos que éste es un proyecto de ley que está legalizando, legitimando y propiciando la total injerencia política del Ministro de Gobierno en la institución policial”, enfatizó Urquidi. La diputada por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Toribia Lero, cuestionó los cargos jerárquicos afirmando que el actual comandante de la institución Verde Olivo pasaría a un segundo plano en su jerarquía. Para el diputado de CREEMOS, Richard Ribera, la norma beneficia políticamente a un partido y no así a los uniformados.