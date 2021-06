Bolivia espera resultados de pericia internacional que permitirán procesar a Luis Almagro por generar la idea de fraude electoral







22/06/2021 - 18:48:23



ABI.- El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó este martes que a finales de mes se conocerán los resultados de una pericia internacional, trabajada por la Universidad de Salamanca de España, sobre el caso del supuesto fraude electoral y de cuyos resultados dependerá el inicio de una demanda penal en contra de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Se ha ordenado una pericia internacional para que sea un organismo internacional, una universidad española, la que determine si hubo o no hubo fraude, si hubo o no irregularidades o inconsistencias. Y si esa pericia internacional, que estamos seguros porque estamos con la verdad por delante, va a determinar que no hubo fraude y no hubo ninguna irregularidad o inconsistencia, seguramente ese proceso también recaerá en una resolución de sobreseimiento y nosotros iniciaremos las acciones, no solamente en Bolivia, sino también en el campo internacional contra el señor Almagro por haber contribuido a esta idea que ha determinado el golpe de Estado”, mencionó.

La autoridad precisó que la pericia internacional fue solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de contar con una decisión final sobre el proceso, debido a que sus nueve representaciones departamentales declararon el sobreseimiento en el caso del supuesto fraude electoral por falta de pruebas, falsedad ideológica y material, y que de determinarse el mismo resultado en el caso de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se iniciarán las acciones respectivas.

“Vamos a iniciar las acciones como Gobierno, también las personas que han sido afectadas, han vulnerado su derecho al trabajo, su derecho a la libre locomoción, las acciones recriminatorias de acusación y denuncia falsa; las acciones a nivel internacional contra el señor Almagro quien generó esta idea del fraude, que en realidad fue un golpe de Estado y con seguridad ahí veremos quiénes han sido los verdaderos responsables y cómo se dieron los hechos en realidad”, mencionó.

Siles precisó que el proceso contra Almagro se tendrá que dar el marco de las propias normas y principios que rigen en la OEA, trabajo que corresponderá al embajador boliviano ante ese organismo, Héctor Arce.

“¿Cuál es esa instancia? debería ser por vulneración de derechos humanos, porque se violaron derechos humanos, ante la Comisión, Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también puede ser remitido el señor Almagro en investigación ante la Corte Penal Internacional”, mencionó la autoridad.