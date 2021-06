Despidieron a alto funcionario de la Caja Bancaria tras vacunación de Evaliz Morales, revela la ASUSS





22/06/2021 - 17:54:58

Erbol.- El Gerente Médico de la Caja Bancaria Estatal fue despedido, después de evidenciarse la vacunación Evaliz Morales, hija de Evo Morales, sin haber cumplido el rango de edad ni presentar un certificado médico en el momento, informó el director de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), José Víctor Patiño. Patiño señaló que debido a esa denuncia y la verificación respectiva, la ASSUS determinó una severa llamada de atención a la Caja Bancaria Estatal, pero también esa entidad adoptó de forma interna una “sanción bastante fuerte”. “Prácticamente ha sido despedido el Gerente Médico, lamentablemente eso es una decisión que toma cada Máxima Autoridad Ejecutiva y lógicamente no vamos a estar mencionando nombres, nada, pero para que se demuestre que aquí no hay privilegios con nadie ni para nadie, es que sea aplicado la sanción correspondiente”, dijo Patiño en el programa La Mañana en Directo de ERBOL. El caso fue denunciado tras conocerse que Evaliz de 26 años de edad había recibido la primera dosis el 24 de mayo en la Caja Bancaria Estatal, cuando sólo correspondía la inmunización a personas mayores de 50 años. El Director de la ASUSS señaló que al momento de recibir la vacuna, Evaliz Morales no tenía su certificado médico, pero afirmó a la enfermera que lo iba a traer, por lo que se procedió a su inmunización. “Después de la vacunación, se fue, no lo trajo ese día el certificado, tampoco el día siguiente, tampoco a los dos días, tampoco al tercer día”, acotó el Director. Patiño manifestó que la Máxima Autoridad Ejecutiva no puede estar controlando todo lo que se hace en cada nivel de la Caja Bancaria Estatal. Explicó que en el caso de Evaliz, al no haber una presentación de certificado médico en “esos días”, se procedió a la “severa llamada de atención”, que es la medida dispuesta por reglamento. El Director de la Autoridad de Supervisión consideró también que los medios han dado mucha cobertura al tema de Evaliz, cuando –en su criterio- también existen otros tópicos que interesarían a la gente como la vacunación masiva y el hecho de que ahora se enfrenta a la pandemia con pruebas, medicamentos y vacunas, mientras que el año pasado se hacía –según afirmó- con balas, gases y bendiciones desde helicópteros.