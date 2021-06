Unión Europea ve que el clima político parece no ser muy propicio para el diálogo





22/06/2021 - 17:48:55

Erbol.- El embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Michael Doczy, reiteró este martes el compromiso del organismo con impulsar el diálogo en el país, sin embargo, observó que actualmente el clima político parece que no es muy propicio para ese objetivo. Doczy se manifestó en el Seminario Internacional de Experiencias para el Reencuentro, que se inauguró con presencia del vicepresidente David Choquehuanca y la representación de la ONU en Bolivia. En el evento, recordó que entre 2019 y 2020, la UE ya participó como facilitador de diálogo en Bolivia con el resultado exitoso de llevar al país a una elección nacional. Mencionó que la “piedra angular” de la política exterior europea es promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en el mundo, con el mensaje de reconciliación, diálogo pacífico y respetuoso. Parafraseando al vicepresidente Choquehuanca, el embajador europeo enfatizó “la obligación de dialogar” y manifestó que “no puede haber reconciliación sin diálogo” y “sin la firme voluntad política de todas las partes”. Dijo que su bien la Unión Europea apoya el proceso de diálogo, no son ingenuos. “Seamos claros: el clima político actual parece no ser muy propicio para ese diálogo. Para avanzar en la reconciliación es necesario bajar tensiones y tener voluntades. De lo contrario, no funcionará”, sostuvo Doczy.