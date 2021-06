Mesa preocupado que lo aprehendan: Volverá a acogerse al silencio si la Fiscalía lo convoca





22/06/2021 - 13:21:18

El Deber.- Carlos Mesa afirmó este martes que, si es convocado nuevamente por la Fiscalía, volverá a acogerse a su derecho al silencio. Aseguró que mantendrá su línea de rechazo al proceso “armado” y que le genera preocupación que puedan ordenar su aprehensión. En entrevista con EL DEBER Radio, el expresidente denunció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende posicionar la mentira del “golpe de Estado” en el país, para ocultar el “gigantesco fraude” de las elecciones generales de octubre de 2019. “Si soy convocado volveré a asistir, como corresponde a un ciudadano. Es una posibilidad (que me aprehendan), a nadie le escapa el hecho que una prisión injusta, montada, con objetivo político, no puede gustarle ni generarle satisfacción, por supuesto que genera preocupación”, explicó. El líder de Comunidad Ciudadana apuntó al ministro de Justicia, Iván Lima, como quien ejecuta la “estrategia” para convertir en “martillo de represión” al Ministerio Público y la administración de justicia. Aseguró que no será “funcional” al proceso que promueve el MAS.