Tras aparición de video de Evo, defensa de Añez solicita la anulación del proceso





22/06/2021 - 13:16:56

Página Siete.- El equipo de abogados de la expresidente Jeanine Añez anunció este martes que solicitará a la Justicia la liberación de la exmandataria y la anulación del proceso por el supuesto golpe de Estado, en vista de nuevos "elementos probatorios" que salieron a la luz. En concreto se refieren a un video en el que el expresidente Evo Morales avala la designación de Añez como Jefa de Estado. "Un nuevo elemento que se ha dado en las últimas horas es un video que ha sido difundido por los medios de comunicación y las redes sociales en el cual el señor Evo Morales, a viva voz, refleja claramente que él hubiese aceptado, hubiese admitido, a través de la estructura política que maneja, que es el Movimiento Al Socialismo, junto con sus parlamentarios, en este caso Adriana Salvatierra y Susana Rivero, que la exsenadora Jeanine Añez pueda asumir el mando del país", expresó en rueda de prensa Jorge Valda Daza, abogado defensor de Añez. "Estos nuevos elementos reflejan una verdad incontrastable: que nunca existió un golpe de Estado, por lo cual se va a pedir de forma inmediata a los tribunales no solamente la libertad irrestricta de Jeanine Añez sino también que se anule el proceso por los delitos de terrorismo y sedición por los cuales hoy se encuentra ilegalmente privada de libertad", manifestó. El video al que hace referencia Valda fue presentado este martes por Virginio Lema y Agustín Zambrana, en el portal web El Bunker. En el video se ve y se escucha a Evo Morales que relata a sus seguidores que es mejor mantener a Añez en el Ejecutivo "con tal de que garantice las elecciones (generales)" y que no se tenía que sacar al ministro Arturo Murillo porque es "el mejor jefe de campaña". El abogado también se refirió a la declaración que dio su clienta ante el Ministerio de Gobierno un par de semanas atrás y afirmó que se realizó una "tergiversación" de la información y "errónea" interpretación. "Es necesario y preciso aclarar que la declaración de Jeanine Añez no es un acto investigativo, es un medio de defensa”, explicó Valda. Aclaró que sus declaraciones son “corroboradas” por el informe de la Iglesia Católica y el presentado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz ante la OEA. "Esto dos informes revelan claramente que no sólo durante el periodo de pacificación que se hubiese dado sino también en el intermedio, en la participación y la asunción al mando por parte de la expresidenta Jeanine Añez, no hubiese existido etapa en la cual se hubiere arrebatado el poder de ninguna manera al señor Evo Morales", declaró. Investigación por supuesto segundo golpe Respecto a la investigación por un presunto segundo intento de golpe de Estado liderado por el exministro de Defensa Fernando López, Valda afirmó que se trata de un “nuevo montaje procesal”. "Esto refleja tan solo que ante la inexistencia de elementos que puedan sustentar un primer 'golpe de Estado', ahora se busca un nuevo montaje procesal para perseguir, para ostigar y para intimidar no solamente a la oposición política, sino también a medios de comunicación, a periodistas, a ciudadanos y cívicos que lo que están haciendo es denunciar actos de corrupción y defender los derechos humanos", sostuvo.