China incluye en su lista de exportación cuatro vacunas contra el coronavirus







22/06/2021 - 12:33:41



Xinhua.- China incluyó cuatro vacunas contra la COVID-19, a las cuales se otorgó aprobación de mercado condicional a nivel nacional, en una lista de vacunas disponibles para la exportación.

Las cuatro vacunas son fabricadas por Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd.; Sinovac Life Sciences Co., Ltd.; CanSino Biologics Inc.; y Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd., según un anuncio publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Comercio.

Entre las vacunas, dos fabricadas por Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. y Sinovac Life Sciences Co., Ltd. ya han sido incluidas por la Organización Mundial de la Salud en la lista de aptas para uso de emergencia.

Las mismas, además, han sido administradas a gran escala en China y han sido aprobadas para su uso en alrededor de 100 países, afirmó Li Xingqian, un funcionario del ministerio.

"Para garantizar la calidad y seguridad de las vacunas y mejorar la eficiencia comercial, apoyamos a los fabricantes chinos de vacunas que figuran en la lista a exportar por su cuenta, concentrarse en aumentar el suministro de productos, estabilizar las expectativas del mercado y hacer que las vacunas estén disponibles y sean asequibles para todos los países, especialmente aquellos en vías desarrollo", expresó Li.

El funcionario agregó que China continuará apoyando a los fabricantes de vacunas chinos en el fortalecimiento de la cooperación con COVAX, una iniciativa internacional destinada a promover el acceso equitativo a las vacunas.

El ministerio trabajará con las partes pertinentes para ayudar a los países extranjeros a comprar vacunas de China, tomar medidas concretas para ayudar a que las vacunas sean un bien público mundial y promover la construcción de una comunidad mundial de salud para todos, manifestó Li.