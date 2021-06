Video revela que Evo habló de cuidar a Añez para garantizar elecciones y rechazaba que Copa asuma la presidencia





Erbol.- Un video revelado por El Bunker revela que Evo Morales planteó a sus seguidores “cuidar” a Jeanine Añez durante su mandato presidencial con el objetivo de garantizar la realización de elecciones de 2020, pero también rechazaba que asuma la Presidencia del Estado Eva Copa o el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por cálculos electorales. En el video, según la fuente grabado en el Trópico de Cochabamba, Morales explica las razones por la cual se descartó las protestas que pedían “fuera Añez”. Su argumento consistía en que con la presidenta transitoria se debía garantizar la realización de elecciones. “Yo digo, hay que cuidar a Añez con tal garantice las elecciones”, se escucha decir al expresidente. También expresó su rechazo a los pedidos de que se destituya el entonces ministro Arturo Murillo del gobierno transitorio, porque lo consideraba como el “mejor jefe de campaña”. “Cómo lo vas a sacar a Murillo pues, si Murillo es el mejor jefe de campaña”, dijo Morales al cuestionar que haya discursos acelerados al respecto. En su explicación, Morales dijo que el “plan B” era la asunción de Eva Copa como presidenta del Estado. La actual alcaldesa de El Alto era presidenta del Senado durante el periodo transitorio. Morales señaló que con Copa en la Presidencia ya pudo haber regresado a Bolivia, puesto que se encontraba en Argentina hasta después de las elecciones. Sin embargo, rechazó que la entonces senadora asuma el mandato presidencial, porque vio “imposible” que vaya a manejar la situación y que, además, los alteños se pelearían por ministerios. “Yo digo: si fuera Eva Copa (presidenta) los alteños se van a pelear por ministerios, vamos a estar peleándonos”, argumentó. Evo agregó que, además, la pandemia no se había resuelto y con las consecuencias económicas, se perdería las elecciones estando el MAS al mando del gobierno. Con esos argumentos, descartó que Copa asuma. En cuanto al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Morales dijo que no habría persecución política y hasta podría haber regresado a Bolivia, sin embargo, lo descartó también bajo el argumento de que se habría tenido que convocar a otras elecciones y no se realizaría el proceso electoral en curso.