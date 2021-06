Polémica: ¿Cuándo y quién posesionó a Sergio Choque?





21/06/2021 - 09:52:12

Pagina Siete.- En los últimos días se desató una polémica sobre cuándo y quién posesionó a Sergio Choque como presidente de la Cámara de Diputados después de la renuncia de Víctor Borda en noviembre de 2019. La exdiputada del MAS Susana Rivero afirma que fue ella quien hizo la posesión el 14 de noviembre y exdiputados de UD sostienen que la elección de Choque fue el 20 de noviembre y que su posesión la hizo el exdiputado Andrés Gallardo. En redes sociales circulan fotografías y videos de los dos momentos en que Choque levantó el puño izquierdo en alto para jurar como presidente de la Cámara Baja. Choque ejerció la presidencia de Diputados hasta la posesión de la nueva directiva camaral a principios de noviembre de 2020. “(La) reunión de bancada del MAS del 13 de noviembre tuvo tres posiciones: 1) renunciar por lealtad 2) rendirse ante el golpe sangriento (el 11 mataron en Pedregal), 3) preservar la Asamblea porque era nuestra responsabilidad (lideré ésta hasta renovación de directiva)”, afirmó ayer la exdiputada del MAS Susana Rivero en su cuenta en Twitter. Un día antes el Ministerio de Justicia difundió un video en el cual se observa a Rivero que posesiona a Choque como presidente de Diputados. “No existió el ‘vacío de poder’ que se usa para justificar el golpe. La exdiputada Susana Rivero posesionó a su colega Sergio Choque como presidente de Diputados el 14/XI/19”, se lee en las redes sociales de la cartera estatal. Asimismo, el Ministerio de Justicia indica que la renuncia de Rivero a la primera vicepresidencia de la Cámara Baja fue aceptada el 20 de noviembre de 2019 y se destaca ese hecho en una nota de prensa de esa fecha; no obstante, en esa misma nota se lee que ese 20 de noviembre se realizó la elección del presidente de Diputados. “En la 206 sesión ordinaria, la Cámara de Diputados restablece las sesiones con presencia amplia de diputados y diputadas de las bancadas de MAS, UD y PDC el orden de día establece tres puntos: Lectura de renuncias, elección de la presidencia y 1a. vice presidencia de la Cámara de Diputados, finalmente la elección de la presidencia de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria; y de la Secretaria del Comité de Autonomías Municipales y Regionales”, señala la nota publicada en el sitio web de la Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2019. En la misma nota se da cuenta que hubo 115 diputados que votaron en la sesión de recomposición de la Cámara Baja, en la cual Choque fue elegido como presidente por 87 votos a favor y Henrry Cabrera como primer vicepresidente por 85 votos. ¿Qué fue entonces la posesión del 14 de noviembre de 2019? La exdiputada de UD Shirley Franco sostiene que en esa fecha el MAS aprovechó una reunión de su bancada, en la que no participaron los diputados de las demás fuerzas políticas que tenían representación parlamentaria, para realizar un acto de supuesta posesión de Choque como presidente de Diputados. Franco aseveró que el 14 de noviembre no hubo sesión en Diputados, porque no hubo ninguna convocatoria y que tampoco hay registro de que hubiera habido una elección como se realizó el 20 de noviembre con la presencia de los diputados del MAS, UD y el PDC. Señaló, además, que aquel acto de Susana Rivero se realizó cerca a la medianoche. “Lo que hizo Susana Rivero el 14 de noviembre fue una reunión de bancada del MAS, que no consta ni siquiera en actas de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sergio Choque empieza a ejercer sus funciones como presidente desde el 20 de noviembre de 2019, esa fecha se lo elige en una sesión oficial de la Cámara de Diputados con presencia de Unidad demócrata (UD), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS)”, manifestó. Asimismo, enfatizó que el 20 de noviembre de 2019, la exdiputada Lidia Patty, denunciante del caso del supuesto “golpe de Estado”, integró la comisión de conteo de votos de papeletas por las que Choque fue “electo legítimamente”. Subrayó también que esa sesión fue pública y transmitida en vivo. “Es impresentable lo que está haciendo el Ministerio de Justicia. Ni siquiera lee las actas y lo que está escrito en la Cámara de Diputados”, expresó respecto a las publicaciones de esa cartera. Por su parte el exdiputado Gonzalo Barrientos señaló que Choque fue posesionado el 20 de noviembre de 2019 por el entonces diputado Andrés Gallardo, quien dirigió la sesión para recomponer la directiva camaral. “El reglamento establece que ante la ausencia de los miembros de la directiva, quien dirige la sesión es el decano de la Cámara de Diputados. Entonces el exdiputado Andrés Gallardo dirige la sesión, se elige al presidente y al vicepresidente con la presencia de los dos tercios del MAS”, dijo.



Los dos actos 14 de noviembre La exdiputada Susana Rivero se atribuye la recomposición de la directiva de la Cámara de Diputados y la posesión de Sergio Choque como presidente de la Cámara Baja. Afirma que el acto se realizó el 14 de noviembre de 2019. El Ministerio de Justicia respaldó aquello con la difusión de un video. 20 de noviembre Los exdiputados de UD Shirley Franco y Gonzalo Barrientos sostienen que la directiva camaral y la posesión de Sergio Choque como presidente y Henry Cabrera como primer vicepresidente de Diputados se hizo el 20 de noviembre de 2019 por quien fue el decano de la Cámara Baja, Andrés Gallardo. Franco respaldó su postura con la difusión de un video de la sesión pública.