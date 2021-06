La Terminal de Entre Ríos lleva ocho años sin uso y abandonada





20/06/2021 - 15:56:59

El País.- Pasaron ocho años de aquel 14 junio del 2013 cuando la Terminal de Buses de Entre Ríos fue recibida de manera definitiva por el Ejecutivo de ese municipio, desde ese entonces a la fecha no fue estrenada, sigue abandonada y la infraestructura empezó a desmoronarse. La inversión para la ejecución del proyecto, en todos sus componentes, sobrepasó los 13 millones de bolivianos. El proyectó se gestó durante el primer mandato del entonces alcalde Teodoro Suruguay, cuando el 9 de junio del 2006 encomendó a la Asociación Accidental Jmoscoso Asociados hacerse cargo del Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental (TESA), por un monto de 77.400 bolivianos. Luego el 25 de enero de 2008 se firmó contrato con la empresa Casa Grande para la ejecución de la obra por 11,7 millones de bolivianos, pero finalmente el Municipio pagó 12,8 millones, y fue entregada de manera definitiva seis años después, en junio del 2013. Pero hubo más inversión para el proyecto, según documentos publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Sin embargo, la Terminal nunca se abrió para la población ni para los vehículos, los sindicatos de transporte continúan su operación en las vías de ingreso de la población de Entre Ríos, donde en horas alto tráfico reina el caos, vehículos de todo tamaño y transeúntes que se dirigen al Chaco y al oriente boliviano. Edwar Benites, ejecutivo del Sindicato de Transporte Interprovincial 8 de Septiembre de Entre Ríos, indicó que Suruguay, quien volvió al cargo de Alcalde, ni desde la Unidad de Tráfico y Transporte del Municipio, no les indicaron nada sobre si se abrirá la Terminal construida hace ocho años. El dirigente da cuenta que a la fecha, las calles de ingreso al pueblo es de donde operan los sindicatos, pero asegura que hubo una dejadez de la administración de la anterior gestión, en cuanto al ordenamiento. El dirigente explicó que su sector, que tiene 80 afiliados activos, está dispuesto a operar desde esa Terminal, pero piden que ese lugar tenga todas las condiciones, como alcantarillado y demás servicios básicos, también presencia policial y personal de salud por el contexto de la pandemia de la Covid-19. Además, por el abandono que se dejó a la obra, esta empezó a caerse a pedazos y con seguridad necesita de una refacción. Nicolás Herrera, alcalde saliente de Entre Ríos, en una pasada entrevista con El País, justificó la no habilitación de esa Terminal porque no estuvo bien planificada, en el entendido de haber sido consensuada con los sectores sociales, pero principalmente porque hasta el lugar donde fue emplazada, no llegaba la red de alcantarillado y agua potable. Suruguay, actual alcalde de Entre Ríos, quien en 2014 aseguró que tenía un plan de funcionamiento, y ahora que volvió a ese cargo puede ponerlo en marcha, de manera breve respondió a El País que hará todas las gestiones para abrir la Terminal de Buses que fue construida en su segunda gestión, ya que su antecesor Herrera no tuvo la capacidad para hacerla funcionar. Por su parte, Enilda Ríos, concejal municipal de Entre Ríos, indicó que el tema de la Terminal será tratado dentro del Legislativo. Supervisión de la Terminal de Entre Ríos costó Bs 360 mil Según el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la Asociación Accidental C y S Asociados, conformada por las empresas Líder CyS Srl y SPT, se adjudicaron la supervisión técnica de la obra por un monto de 360 mil bolivianos. Por otro lado, el equipamiento estuvo a cargo de Jaqueline Mariela Sejas Delgadillo, por un monto de 289.120 bolivianos, que consistió en la entrega de cinco lotes de equipamiento.