Ministro de Educación: No existe autorización para que colegios particulares adelanten el retorno a las clases





20/06/2021 - 15:53:18

El ministro de Educación, Adrián Quelca, se refirió a las intenciones de los colegios particulares de volver a las actividades educativas antes de la fecha establecida el viernes, afirmando que no hay autorización para esa determinación. “No existe autorización para que unidades educativas particulares adelanten el inicio de la actividad pedagógica”, señaló Quelca, al calificar como “falsos” los anuncios que apuntan a la vuelta a clases de este martes 22 de junio, dijo este domingo, en una entrevista con el canal estatal “Lamentamos mucho que algunas personas pretendan jugar con la salud y la vida de las personas”, cuestionó la autoridad educativa, publica Correo del Sur. Recordó además que el retorno a clases, el 28 de junio, se realizará de manera gradual, de acuerdo con las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, establecidas por la pandemia del coronavirus. Colegios particulares acatarán instructivo de ampliar receso escolar Los Tiempos.- La Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) filial Cochabamba determinó acatar el instructivo del Ministerio de Educación de ampliar una semana más el receso escolar y retornar a clases el 28 de junio, informó este domingo el director Genaro Durán Eguivar. El representante de Andecop manifestó que pese al pedido de los padres de familia de retornar el 22 de junio a clases, debido a que se mantienen las clases virtuales la determinación, se decidió cumplir el instructivo para evitar sanciones del Ministerio de Educación. El representante manifestó que la decisión se da luego incluso del acuerdo que se tenía con el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, el pasado miércoles, de volver el 22 de junio. “En la ampliación del receso la situación es muy difícil para los fiscales por el acceso a la plataforma y el costo del internet; entonces, ahora está dentro de las atribuciones del Ministerio ampliar y si no cumplimos nos van a multar, porque el Ministerio tiene más rango que un viceministro, por lo tanto, estamos exigiendo el cumplimiento de los 200 días de hábiles porque ya hay un mes de retraso”, dijo el director de Andecop. Pese a la ampliación del receso pedagógico hasta el 28 de junio, colegios particulares en varios departamentos del país anunciaron el retorno a las clases virtuales para este 22 de junio.