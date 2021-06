Zulma Yugar en sus redes sociales: Vencí al virus





20/06/2021 - 15:37:40

La Razón.- La cantante folklórica Zulma Yugar se valió de sus redes sociales para anunciar a Bolivia que logró superar su contagio del COVID-19. «Un país maravilloso que me dio fortaleza y fuerzas para salir adelante en los momentos más difíciles que me tocó vivir», agradeció Yugar. La última prueba que se realizó dio por fin el resultado negativo desde que fuera diagnosticada con coronavirus el 25 de mayo. «Cuando me enteré que estaba infectada con el temible «positivo», una cruda realidad sobrecogió mi alma y mis sentidos, callé por un tiempo, tan solo siendo asistida por mi familia, amigos muy allegados y la acertada asistencia del Dr. Juan Zurita», relató la cantante a modo de reminiscencia de esos momentos difíciles que le tocó vivir. «Todo comenzó con una inflamación en la garganta y los bronquios ocasionando una afonía total. Los exámenes así lo indicaban», contó Yugar en el post disponible en su perfil de Facebook. En él confirma que el tratamiento que recibió fue agresivo, con muchos fármacos entre inyectables y tabletas en horarios rígidos. «Lo difícil fue establecer una conducta emocional de tranquilidad y optimismo, a ratos imposible de conseguir», confesó la figura nacional, quien no necesitó de oxígeno extra gracias a sus técnicas de respiración como cantante y su práctica diaria de yoga. «Estaba oxigenando bien, pero la inflamación avanzaba esta vez a la parte inferior de mis pulmones. Para colmo, las noticias anunciaban el fallecimiento de mi amiga y colega Luisa Molina además de otros amigos y personajes reconocidos que perdían la batalla lo cual hizo que se me quebrara la parte emocional». «Vencí al virus», aseveró para después agradecer el apoyo permanente e incansable de su familia, al doctor Juan Zurita por su excelente y acertado trabajo, «a los médicos amigos que siguieron de cerca el proceso de mi enfermedad, a mi amiga Rocío Rico que tuvo la incansable labor de asumir como vocera, a los medios de comunicación que estuvieron pendientes de mi salud, y a ustedes que con sus amables mensajes y oraciones estuvieron acompañándome en este difícil proceso que me tocó vivir».