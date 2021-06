Ministro Lima plantea exclusión de pena para quienes delaten hechos de corrupción





20/06/2021 - 15:30:23

Correo del Sur.- El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló este domingo que la Asamblea Legislativa tratará esta semana un proyecto de ley que incluya la “colaboración eficaz” para “desbaratar” organizaciones criminales. Esta figura podría ser aplicada en aquellas personas cómplices de hechos de corrupción que aporten en las investigaciones y puedan incluso ser excluidas del proceso. En una entrevista con el canal estatal, Lima hizo un repaso de los casos de corrupción que se investigan de la administración de Jeanine Áñez como las compras con presunto sobreprecio de respiradores y gases lacrimógenos. Indicó que, para acelerar este tipo de investigaciones, un proyecto de ley aprobado en la comisión de justicia plural plantea la “la delación premiada, la colaboración eficaz, que es una figura que ha permitido desbaratar toda esa operación de Lava Jato que hubo en Brasil”. “La persona de la organización criminal que sea un colaborador eficaz y entregue la prueba a la Fiscalía y la evidencia del delito que se ha cometido se podrá beneficiar inclusive con la exclusión total de la pena”, explicó Lima. Agregó que el objetivo “no es combatir a los miembros de toda la organización criminal sino desbaratar esas mafias organizadas”. El Deber.- El ministro Lima ha sido uno de los promotores de que en el caso de la compra de gases lacrimógenos, se convoque a declarar a todos los ex ministros que firmaron el decreto que autorizó la adquisición, ejecutada por el Ministerio de Defensa y gestionada con el de Gobierno. Además, puntualizó que esto servirá para casos “tan graves” como los que se registraron en la gestión de Jeanine Áñez. “Se han robado incluso la plata de los respiradores. Pero, cada vez que hemos ido investigando más el alcance del nivel de corrupción, hemos encontrado esto en todos los ministerios y en decisiones que nos llevaron a una gran afectación de los derechos humanos. Las máximas autoridades ejecutivas actuales han iniciado acciones legales. En todos los ministerios tenemos auditorías en curso, investigaciones de transparencia y cientos procesos penales en contra de ministros, pasando por viceministros y otros”. El ministro explicó que hay acciones de auditoría, transparencia y acciones penales. “El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción que presido, y está conformado por el contralor, el procurador, el fiscal general identificamos problemas en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, que tiene diez años de vigencia. Manifestó por ejemplo que se detectó la creación de empresas que se dedican a intermediar, por ejemplo, en el tema de los respiradores o en el de gases lacrimógenos, “y no es el dueño de la empresa que se beneficiará de la corrupción, sino a un joven abogado o auditor que pueda firmar los documentos cuando hay una estructura criminal detrás de esta organización”. Acotó que también que las exautoridades, actualmente detenidas, señalaron que estaban entre demorar el trabajo o firmar el contrato, y que la responsabilidad fue del ministro o de alguna autoridad superior. “Debemos ver cómo ser eficientes en la lucha contra la corrupción. El cero tolerancia no puede ser incompatible con el debido proceso”. El proyecto Este proyecto de ley tiene un aspecto fundamental: “la delación premiada, la colaboración eficaz, que es una figura que ha permitido desbaratar toda esa operación de Lava Jato que hubo en Brasil y que todos los países logremos desbaratar organizaciones criminales que le quitan a los bolivianos los recursos que requiere para esta crisis de la pandemia”. Explicó que “la persona de la organización criminal que sea un colaborador eficaz y entregue la prueba y la evidencia del delito que se ha cometido se podrá beneficiar inclusive con la exclusión total de la pena. No es combatir a los miembros de toda la organización criminal sino desbaratar esas mafias organizadas que tenemos y que roban a los bolivianos”. Señaló que esas mafias construyen delitos tan graves “como los que se han realizado en la gestión de la señora Áñez, especialmente”.