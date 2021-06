Gobierno afirma que aún no hay fecha para más vacunas del mecanismo Covax





20/06/2021 - 08:42:12

Los Tiempos.- El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, reconoció que la entrega de vacunas contra la Covid-19, a través del mecanismo Covax, se había complicado por las restricciones de importación existentes en la India. "Si bien el mecanismo Covax ha empezado con muy buenas intenciones de poder distribuir vacunas a todos los países del mundo, hoy por hoy ha quedado sin la posibilidad de poderse hacer debido a las restricciones que se tienen de importación desde la India", mencionó Blanco a Bolivia TV. Dijo que había la intención de la OMS de dotar un millón de dosis en el primer semestre de este año, pero no hay fecha ni anuncio. "Hemos podido conversar sobre las posibilidades que se tiene de las dotaciones a corto plazo y se nos ha mencionado de que Bolivia es uno de los países priorizados, somos de los primeros países que vamos a recibir dotación de vacunas a medida que se vayan entregando estas vacunas", expresó, según citó El Deber. Blanco indicó que la OMS pensaba adquirir vacunas AstraZeneca de los laboratorios Serum de la India, con eso pensaban llegar al 20% de la población boliviana. "Después nos dijeron un millón de dosis para el primer semestre, y ahora ya estamos terminando el primer semestre y no hemos recibido más que 628.000", agregó.