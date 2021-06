Video: El justo momento en el que las fuerzas del régimen cubano arrestan a otro artista opositor





19/06/2021 - 17:12:13

Infobae.- El rapero Ramón López Díaz, conocido como “El Invasor”, fue detenido este viernes por las fuerzas de seguridad del régimen cubano. A través de su página de Facebook el artista inició una transmisión en vivo que concluyó cuando los policías cubanos rompieron la puerta de su casa y lo arrestaron. “Me han llenado de policías. Conéctense aquí que esta la policía inventando”, se le escucha decir a López al inicio de la transmisión de casi 20 minutos de duración. Según indica el propio cantante en el video, unos 40 policías llegaron hasta su domicilio con queriendo conversar con él. “Yo no he cometido ningún delito y no tengo que conversar con ustedes porque con ustedes no se conversa. Yo no dialogo con terroristas”, les responde. “No voy a salir de aquí, de aquí hay que sacarme muerto. Abusadores, mi abuelo le entregó la vida a la revolución traidora esta. No sé cuántas mil medallas tiene ahí, y mira cómo se está muriendo y cómo se está cayendo el techo”, grita “El Invasor” a los policía mientras permanecían del otro lado de la puerta. El video rápidamente se viralizó en las redes sociales con el apoyo de otros artistas que han sido detenidos o amenazados por la dictadura de la isla. “Hagan que haya valido la pena los 10 años trabajando y haciendo música por ustedes. Demuéstrenlo ahora”, dice el cantante a sus seguidores conectados a la transmisión. Ramón López había denunciado el inicio de una arremetida en su contra para censurarlo después del estreno de su álbum Al machete, en el que lanza fuertes críticas y acusaciones contra el régimen cubano a través de canciones como Pinocho, Silencio y Oe policía pinga. Semanas atrás más de 200 artistas e intelectuales cubanos y de otros países, alertaron que en Cuba se vive “un clima de violencia y represión similar al de la llamada Primavera Negra, en 2003”. Hace 18 años, el ahora fallecido dictador Fidel Castro, frustró una convocatoria a favor de la libertad de expresión condenando a la cárcel a 75 disidentes, entre activistas, médicos y 32 periodistas independientes. Los últimos prisioneros de ese grupo recién salieron de la cárcel entre 2010 y 2011 en un proceso de excarcelaciones que fue posible por la mediación de la Iglesia católica cubana ante Raúl Castro. Hoy el blanco son los artistas, jóvenes que no están dispuestos a resignar su libertad de expresión ante autoritarismos retrógrados. El antecedente: “Patria y Vida” “¡Ya no gritamos Patria y muerte, sino Patria y Vida!”, “el Pueblo pide libertad, no más doctrina” y “Cuba es de toda la gente”, son varias de las frases que provocaron la reacción del régimen de La Habana que enfureció por la canción “Patria y Vida” publicada en febrero de este año e interpretada por varios artistas. El diario Granma -órgano oficial de comunicación del Partido Comunista de Cuba- cargó las tintas contra el tema, en la que cantantes cubanos de fama internacional piden cambios en su país y condenan más de sesenta años de “represión” y “dignidad pisoteada”. El periódico más importante de la isla publicó en su portada y páginas interiores tres artículos alusivos al tema musical, interpretado por Yotuel Romero (exvocalista de Orishas), Descemer Bueno, Gente de Zona, Maikel Osorbo y El Funky, y en pocas horas acumuló decenas de miles de escuchas. La canción “Patria y Vida”, abiertamente contraria al régimen de la isla y sus políticas, es una contraposición a la consigna revolucionaria cubana “Patria o muerte”. En ella se alude a acontecimientos recientes como la protesta en noviembre pasado del Movimiento San Isidro, que acabó con el desalojo y detención de artistas y activistas encerrados en huelga de hambre en protesta por la detención del rapero contestatario Denis Solís. También hay referencias a la dolarización parcial de la economía cubana en medio de la grave crisis que atraviesa el país, donde el Estado comercializa desde hace meses en divisas buena parte de los alimentos y productos básicos, pese a que la mayoría de la población no cobra en esa moneda ni puede adquirirla por vías oficiales. “No hay siquiera el más mínimo atisbo de ingenio, ni una pizca de inteligencia en la burda conversión del lema Patria o Muerte, en Patria y Vida, título de la diatriba”, señala otro de los textos de Granma, que califica la canción de “operación desde Miami”. Según el artículo, que se titula “Cantar a la patria, no contra ella”, “tampoco sorprende la alianza de los protagonistas”. El texto reconoce que los autores de la canción son “famosos, alguno que otro con talento formado en nuestro sistema de enseñanza” y que tuvieron éxitos comerciales en Cuba, pero agrega que “deslumbrados por el afán de mayores réditos, seducidos por la farándula floridana vinculada a la industria anticubana (...) rasgaron sus vestiduras y evidenciaron la precariedad de sus principios éticos, si es que tuvieron”. También acusa a los artistas de “reescribir sus historias personales” una vez instalados “cómodamente” en Miami.