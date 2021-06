Se tatuó a Messi en la espalda y ahora el 10 lo quiere firmar





19/06/2021 - 16:39:26

Durante la previa de Argentina ante Uruguay, un fanático se acercó a uno de los móviles de la señal TyC Sports y al cronista le mostró una imagen, pero no en una camiseta sino la que lleva en su espalda. "Esto es messi, soy fan de él. Esto es una locura, pero por Messi es posible", fue la palabra del hincha brasileño de "Leo". Con la "10" de Messi este hincha mostró la imagen tatuada del rosarino en su festejo en el estadio Santiago Bernabeu ante Real Madrid el pasado 23 de abril de 2017. Luego de la aparición del fanático, la cuenta de la señal televisiva viralizó el video y fue el propio Lionel Messi quien a través de su cuenta de Instagram indicó como "Terrible tatuaje". "Me encantó!!! me gustaría verlo y firmarle", fueron las propias palabras del capitán "albiceleste" sobre el fanático que seguro disfrutó de la victoria argentina ante Uruguay. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TyC Sports (@tycsports)