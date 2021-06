Lima: Reunión de Calvo y Almagro sirvió para que continúen conspirando contra la democracia en Bolivia





19/06/2021 - 11:53:40

El ministro de Justicia, Iván Lima, criticó este sábado el viaje que hizo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a Estados Unidos para reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, porque dijo que el encuentro sirvió para que ambos continúen con su conspiración en contra de la democracia nacional. “Calvo y Almagro siguen conspirando contra la democracia”, manifestó, por medio de un mensaje de Twitter. La autoridad estatal cuestionó que Calvo haya aprovechado la reunión para presentar pruebas del supuesto fraude electoral de 2019 y dijo que el cívico cruceño se equivocó con su actividad, puesto que los documentos debieron ser presentados en el Ministerio Público. Además, recordó que la denuncia sobre el caso fue sobreseída por la Fiscalía de Santa Cruz “porque el hecho no existió”. Por otro lado, criticó que el representante cívico haya pedido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para el caso de Bolivia, con el argumento de una supuesta guerra interna, puesto que se constituye en una estrategia que no respeta el voto del pueblo y la victoria del presidente Luis Arce con el 55% de votos en las elecciones generales de 2019. “La solicitud de que se aplique la Carta Democrática Interamericana y se hable de una guerra es parte de una estrategia intolerante que no respeta el voto del pueblo. El 55 por ciento de la victoria del presidente Arce es la única verdad irrebatible y definitiva”, aseveró a través de la red social. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se reunió el viernes con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Estados Unidos, donde pidió la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país para “evitar luto, dolor y la guerra en un país que solo busca libertad y democracia”. Ese recurso del organismo internacional contempla el procedimiento para actuar en caso de que en un Estado miembro se dé una ruptura en el orden democrático. El cívico cruceño informó que entregó también a Almagro pruebas del supuesto fraude electoral de 2019 que habría reunido con el apoyo de ciudadanos, pero no dio más explicaciones sobre el tema. Pruebas de fraude El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el segundo vicepresidente, Teyo Cochamaninidis, participaron del encuentro que forma parte de una seguidilla de reuniones en Estados Unidos. Este remarcó que pidieron a Almagro reforzar las gestiones para que más vacunas contra el coronavirus lleguen al país, además expusieron las quemas descontroladas que dañan el medioambiente y sus preocupaciones por la democracia. “Hemos presentado primeramente la prueba del fraude, de todo el trabajo que se generó dentro del comité gracias a toda la población que nos hizo llegar las fotografías de sus actas (…) que estaba dolida por el segundo fraude que llevábamos los bolivianos”, expresó, consultado sobre las pruebas que presentaron.