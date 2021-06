Perú: Carta de militares en retiro que incitaba a quebrantar Estado de derecho fue enviada al Ministerio Público





19/06/2021 - 09:31:24

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, informó que la carta de militares en retiro, en la cual incitaban a las Fuerzas Armadas a quebrar el Estado de derecho, fue enviada esta tarde al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. En entrevista con el programa web Sálvese quien pueda, recordó que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y se está haciendo un esfuerzo para mantener una estricta neutralidad en este proceso electoral. "Tenemos que diferenciar entre emitir una opinión y otro a un llamamiento a no aceptar los resultados de un proceso electoral. Vivimos en democracia y debemos respetar los resultados", manifestó. Según detalló, esta semana se recibieron dos cartas; una de las cuales fue firmada por antiguos comandantes generales y sobre la que no hay nada qué decir en cuanto a la opinión emitida allí. La crítica en dicho caso, dijo, se da porque usaron símbolos militares y en un momento electoral, lo que puede confundirse con un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. "La otra carta es la que firmaron casi 1,500 militares en retiro, en la que se hace un llamado a desconocer a uno de los candidatos que, al parecer, no es de su gusto. Esta carta ya la hemos remitido al Ministerio Público y ellos determinarán las acciones", puntualizó. Asimismo, Esparch sostuvo que ha conversado con los altos mandos de las Fuerzas Armadas sobre el respeto absoluto a la Constitución. "Para nosotros es importante respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y estoy muy orgullosa de ver en los militares en actividad este nivel de compromiso", enfatizó. "Las Fuerzas Armadas trabajan para el Estado peruano y este tendrá un presidente o una presidenta que se respetará. Un golpe de Estado en este momento en la región es insostenible. Si hay personas que creen que pueden soliviantar a nuestras Fuerzas Armadas, se equivocan", agregó. En este momento, reiteró, corresponde mantener la calma y hacer un esfuerzo para que los ciudadanos y autoridades lleguen al Bicentenario en el mayor clima de calma. (Andina)