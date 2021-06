Golpe II, el tercer caso en contra de los opositores; con Fernando López como principal involucrado





19/06/2021 - 08:26:41

El Deber.- El ministro de Justicia, Iván Lima, con el anuncio de la apertura del caso Golpe II, que involucra al exministro Luis Fernando López, confirmó que hay tres casos en contra de exautoridades y opositores. Los ministerios de Justicia y Defensa abrieron una investigación sobre las grabaciones en las que Fernando López, supuestamente, coordina un complot para evitar que Luis Arce asuma la Presidencia. Iván Lima sostuvo que se debe abrir un proceso penal contra quienes hubieran estado detrás de esas acciones, aunque reconoció que los audios no constituyen una prueba que se pueda utilizar jurídicamente, pero sí como indicios. “Las grabaciones en sí mismas no sabía que lo estaban grabando, esa prueba no puede ser utilizada en un proceso, eso hay que dejarlo claro, pero los indicios nos obligan a investigar, por eso se ha sostenido que debemos llevar adelante un proceso penal”, explicó. Consideró que los audios, en los que se escucha al exministro hablar de una propuesta para la llegada al país de “hasta 10.000 hombres” de Estados Unidos para operaciones militares encubiertas, son muy “graves para la democracia del país”. Otros casos La justicia lleva adelante otros dos procesos que apuntan a opositores y exautoridades del gobierno de Jeanine Áñez. El caso de terrorismo, conspiración y sedición permitió el encarcelamiento a la expresidenta Áñez, y a sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán. Investiga también a personajes claves, como los jefes de los partidos con representación en la Asamblea Legislativa: Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y Luis Fernando Camacho (Creemos), quien además es gobernador de Santa Cruz. Wilfredo Chávez, procurador general del Estado, solicitó este viernes que la cúpula de la Iglesia católica acuda a declarar ante la Fiscalía por el caso del supuesto “golpe de Estado”. También atacó al expresidente Carlos Mesa, recordándole que “callar es lo mismo que mentir” y exigiéndole que no se esconda “bajo las sotanas de los frailes”, en referencia a los obispos que participaron de los diálogos de pacificación en 2019. “Queremos saber dónde está el fraude, seguimos esperando señor Carlos Mesa, que no se oculte bajo las sotanas de los frailes que encabezan la comisión episcopal. Esa cúpula golpista tendrá que dar su razón ante el fiscal porque son tan humanos como nosotros, y recordemos que estamos en un Estado laico, por lo tanto, todos somos iguales y todos tendremos que dar testimonio ante nuestra justicia”, dijo la autoridad. Finalmente, está el de la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio a través de un intermediario en EEUU, que tiene como principal acusado al exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien está procesado en ese país por supuesto soborno en este caso. La compra fue realizada por el Ministerio de Defensa, a cargo de Fernando López. Todos los exministros de Jeanine Áñez fueron citados a declarar ante la Fiscalía en calidad de testigos. De esta forma, los investigadores acumulan datos para el proceso. El ministro Lima (der.) anuncia un proceso contra Fernando López, quien se encuentra fuera del país