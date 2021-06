Es verdad, Susana Rivero publicó su renuncia irrevocable en Twitter el 2019 y luego la borró





18/06/2021 - 19:18:16

Chequea Bolivia.- En Facebook y Twitter circula una captura que muestra una carta de renuncia “irrevocable” a la primera Vicepresidencia de la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, publicada por la exdiputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero. ChequeaBolivia verificó que la publicación es verdadera. Mediante el uso de la herramienta Wayback Machine, que sirve para guardar copias de contenidos en la web y así consultar en caso de haber sido borradas, ChequeaBolivia verificó que Rivero difundió una carta de renuncia en su cuenta oficial de Twitter el 10 de noviembre del 2019 a 8:06 PM. “No seré cómplice en un golpe de estado. Mis principios y mi corazón lo impiden”, señala el contenido del tuit. La carta dirigida a la Cámara de Diputados y que es una fotografía hecha a una pantalla señala lo siguiente: “Tengo a bien dirigirme a ustedes en momentos difíciles (...) para presentar mi renuncia irrevocable a la 1ra Vicepresidencia de la Cámara de Diputados pues no puedo ser cómplice en validar este golpe de estado violento que pone en la vida de dirigentes sociales, compañeras compañeros de lucha e incluso de nuestros líderes Evo (Morales) y Álvaro (García) (sic)”. En la carta no se notan sellos, ni fechas de recepción. Actualmente el contenido no está disponible debido a que fue eliminado. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2019, Rivero instaló y dirigió una sesión en la Cámara de Senadores que se prolongó hasta el 14 de noviembre en la madrugada. En esa sesión se oficializó su renuncia y se eligió una nueva directiva. Varios usuarios publicaron esta captura (1, 2, 3, 4 y 5) luego de que Rivero respondió a través de su cuenta en Twitter, el 15 de junio al informe-memoria presentado por la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), titulado “Mirada de la Iglesia Católica como facilitadora del proceso de diálogo”. “Jamás estuve en los planes aunque no renuncie (...) Sus primeras versiones decían que yo había renunciado, como ese relato se les cayó ahora inventan que me preguntaron algo. Triste papel señores. Dios les perdone sus pecados (sic)”, indica el tuit. En uno de sus puntos, este informe memoria indica que en “el caso de la Cámara de Diputados Víctor Borda Belzu renuncia de manera irrevocable a la presidencia de la Cámara de Diputados el 10 de noviembre y el mismo día la diputada Susana Rivero Guzmán, primera vicepresidente también renuncia”. No es la primera vez que Susana Rivero niega haber renunciado, de acuerdo a información publicada por Erbol el 14 de noviembre de 2019, la exdiputada aseveró que la carta de supuesta renuncia que circuló en las redes sociales “fue el montaje de una firma hecha en alguna computadora”. Hoy (18.06.2021) Ribero afirmó en la Fiscalía en La Paz tras presentarse a declarar voluntariamente por el caso “Golpe de Estado” ante varios medios: “He traído mis pruebas de que nunca hubo vacío de poder (...) He firmado como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, presidenta en ejercicio el día 11 de noviembre. No he renunciado. Muéstrenme una renuncia anterior a la concreción del golpe de Estado. He renunciado el 14 y tengo mis pruebas”.