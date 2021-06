El Gobernador de La Paz descarta comprar vacunas anticovid y anuncia evaluarlo en el COED





18/06/2021 - 19:06:30

Erbol.- El gobernador de La Paz, Santos Quispe, descartó la posibilidad de comprar vacunas contra el coronavirus debido a que el departamento no está “padeciendo” de las dosis en los puntos habilitados por el Ministerio de Salud y Deportes. En una próxima reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) anunció que se evaluará esta posibilidad. “Nosotros no estamos padeciendo de vacunas, tenemos vacunas en los centros de salud. El Gobierno, mediante el Ministerio de Salud, está proporcionando las vacunas. ¿Porqué podemos comprar más vacunas? todavía no. Vamos a analizar en el COED”, respondió ante la consulta de los medios. En pasadas horas, el presidente Luis Arce anunció la aprobación del Decreto Supremo 4521 que autoriza a los gobiernos subnacionales realizar la compra directa de vacunas contra el COVID-19 y con posibilidad de confidencialidad en los contratos. Según Quispe, hay “demasiadas vacunas” en el departamento de La Paz y que no se estarían utilizando como en el caso de las provincias donde, pese a la promoción para que los habitantes se beneficien de la inmunización, existe susceptibilidad y miedo a que algo les pueda pasar a las personas. “Nosotros queremos que se vacunan las personas adultas (del área rural) y eso lo vamos a analizar también en el COED, todas las medidas que se van a tomar”, insistió a tiempo de señalar que sería un “exceso” adquirir más dosis.