Antonio Guterres es reelegido en la ONU como su secretario general





18/06/2021 - 15:48:39

DW.- La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes (18.06.2021) un nuevo mandato del exprimer ministro portugués Antonio Guterres al frente de la organización para el período 2022-2026. En el cargo desde 2017, Guterres prestó juramento con la promesa de actuar con independencia de los Estados miembro u organizaciones, durante una ceremonia a la que asistió el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa. "Me siento profundamente honrado y agradecido por la confianza depositada en mí para servir como secretario general de la ONU por un segundo mandato. Servir a la ONU es un privilegio inmenso y un deber sumamente noble", expresó Guterres en su cuenta de Twitter. Antes de la confirmación, el presidente de turno del Consejo de Seguridad, el estonio Sven Jürgenson, tomó la palabra para insistir en el respaldo de las potencias del máximo órgano de la ONU al diplomático. "Los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron su apoyo incondicional al señor Antonio Guterres", dijo Jürgenson. También subrayó que el trabajo del secretario general responde a "los más altos estándares de eficacia, competencia e integridad". Su reelección, lejos de ser una sorpresa, se consideraba el paso lógico dentro del organismo, dado que durante décadas todos los jefes de la ONU han desempeñado dos mandatos, con la excepción del egipcio Butros Gali, cuya reelección fue vetada en 1996 por Estados Unidos. Guterres fue el único postulante para el nuevo mandato. Otras 10 figuras buscaron el puesto, pero sus candidaturas no se formalizaron al no contar con el respaldo de ninguno de los 193 países que integran la ONU.