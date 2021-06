Periodista colombiana: Dar leche materna es una cosa de países subdesarrollados





18/06/2021 - 15:08:05

Las afirmaciones de una periodista colombiana que relacionó el amamantamiento con el subdesarrollo de los bebés han hecho que las redes estallen en su contra y que un grupo de especialistas en pediatría haya sacado un comunicado, donde la acusan de desinformar y de actuar de forma poco ética. Paola Ochoa, una de las panelistas de la emisora Blu Radio, participó en un debate sobre la recién aprobada 'Ley de comida chatarra', que establece como obligatorio el etiquetado frontal de los alimentos ultraprocesados para advertir sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares, perjudiciales para la salud. Ochoa dijo que uno de sus cuatro hijos nació en EE.UU. y aseguró que en ese país el pediatra les recomendó que le dieran leche en polvo después de los tres meses, ya que su contenido era "superenriquecido" y permitía que los niños "puedan desarrollarse mucho más rápido en talla". Según su alegato, supuestamente, a partir de los tres meses "la cantidad de defensas que se pasan a través de la leche materna es mínima". "Por eso creen algunos en otros países que esto de dar leche materna por un año o dos años es una cosa de países subdesarrollados", agregó. Ante los comentarios de sus compañeros, Ochoa dijo que posiblemente las mujeres prefieren lactar por "razones económicas", debido al alto costo de las fórmulas disponibles en el mercado. "Se dejó llevar por sus prejuicios" En las redes, una oleada de mujeres manifestó su repudio a lo expresado por Ochoa, relatando sus experiencias de lactancia y publicando imágenes en las que dan el pecho a sus hijos. En la misma línea, la Sociedad Colombiana de Pediatría emitió un comunicado donde calificó de "desafortunadas" las declaraciones de la periodista y expresó que "distan de las recomendaciones de sociedades científicas y la Organización Mundial de la Salud". En el texto, la institución considera que la periodista "no debería exponer temas en los cuales no se ha preparado ni informado" y que se dejó "llevar por sus prejuicios" y "actuó de forma poco profesional y ética". En Colombia, según cifras del Ministerio de Salud, solo 36,1 % de los bebés menores de seis meses recibe lactancia materna exclusiva, lo que según la Sociedad de Pediatría "incrementa la morbilidad infantil producto de la desnutrición y enfermedades infecciosas prevenibles". La agremiación médica asevera que "el mejor alimento para los niños es la leche humana" y refuta que su calidad disminuya a los tres meses. Además, refiere que no existen estudios que reporten un beneficio de las fórmulas en el aumento de talla. "La leche humana es tejido vivo e inteligente que se va modificando de acuerdo con las necesidades del niño (…) las leches industrializadas son productos inertes que no se adaptan a las condiciones de cada niño y pueden favorecer a problemas de salud pública", dice el documento.

"Debería generar una penalización" El rechazo a la intervención de Ochoa también fue manifestado por la Red Mundial de grupos Pro Alimentación Infantil (Ibfan, por sus siglas en inglés), que escribió en un tuit que "sus afirmaciones son falsas, clasistas, temerarias y carentes de toda evidencia científica". Entre los comentarios en Twitter se encuentran los de quienes aseguraron que su comentario "no es fruto de la ignorancia sino de la vileza". Algunas madres expresaron que "debería por lo menos generar una penalización" que una periodista afirme públicamente que la "lactancia materna es de pobres" y otras cuestionaron la seriedad de su trabajo.