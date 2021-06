Bolsonaro busca un partido pequeño para afiliarse y poder ser candidato en las próximas elecciones





18/06/2021 - 14:33:43

Agencia Brasil.- El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que avanzan las negociaciones para su afiliación a un nuevo partido. El miércoles, el mandatario se reunió con congresistas aliados en el Palacio de la Alvorada (residencia ofical) para discutir el tema. "Tendré que afiliarme a un partido. Ya habría resuelto esa cuestión, pero hay que pensarlo bien. La legislación sobre partidos políticos puede ser complicada, los partidos suelen tener dueños. Sin embargo, avanzan muy bien las negociaciones para mi afiliación a un partido, uno pequeño", declaró Bolsonaro. Se espera que Bolsonaro se una al Patriota, una agrupación que cuenta actualmente con solo seis representantes en la Cámara de Diputados. En el Senado, el partido está representado por Flavio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, hijo del presidente y uno de los negociadores de la afiliación de su padre. Sin embargo, de confirmarse ese cambio, la representación del partido en el Congreso podría crecer mucho con la entrada de decenas de parlamentarios progubernamentales, la mayoría de ellos miembros del PSL. "Estoy seguro de que muchos diputados se irán, pero solo hablaremos de ello, solo tomaremos una decisión, después de que el presidente haga su anuncio y dentro de la ventana [partidaria] el próximo año. Durante ese período, muchos seguramente migrarán y estamos ansiosos por este cambio", dijo el diputado federal Mayor Vitor Hugo, del PSL, ex líder del gobierno en la cámara baja, que también asistió a la transmisión en vivo. La llamada ventana partidaria es un período de 30 días durante el cual los congresistas pueden cambiar de partido sin perder su mandato. Siempre ocurre en años electorales, seis meses antes de la votación.

Partido pequeño El partido Patriota ha programado una convención nacional para el 24 de junio, en Brasilia, en la que debe deliberar sobre los cambios estatutarios y sobre si el partido puede nombrar a su proprio candidato a la presidencia. Elegido en 2018 por el Partido Social Liberal (PSL), Bolsonaro se desvinculó de la agremiación en noviembre de 2019. En ese momento, anunció la creación de un nuevo partido, Aliança pelo Brasil ("Alianza por Brasil"), para el que debería reunirse un mínimo de 500 mil firmas en al menos nueve estados. La iniciativa, sin embargo, no tuvo éxito, y el presidente comenzó a negociar su afiliación a un partido ya existente. Durante la transmisión, Bolsonaro dijo que, si es candidato a la reelección el próximo año, dará prioridad a la elección de aliados en el Senado, donde le gustaría tener una base más sólida. "Hay 27 escaños que podrían cambiar el próximo año", dijo. El presidente restó importancia al hecho de trasladarse a un partido pequeño, con pocos recursos del fondo partidario y un tiempo de televisión de solo 25 segundos. "El tiempo electoral libre viene perdiendo fuerza cada año. Cada vez más, la gente se mantiene informada por las redes sociales y no por el calendario electoral", subrayó.

Papeletas impresas El presidente volvió a defender la implantación del voto impreso en las elecciones de 2022. En su opinión, si no hay el llamado "voto auditable" en las urnas, una parte puede no aceptar los resultados y "crear una agitación en Brasil". "Respetaremos el Parlamento. De lo contrario, tendremos dudas en las elecciones y podríamos tener un problema muy serio en Brasil. Una u otra parte puede no aceptar y causar una agitación en Brasil", dijo el presidente. El tema se está discutiendo en el Congreso en forma de un proyecto de enmienda constitucional presentado por la diputada federal Bia Kicis, con ponencia del diputado federal Filipe Barros, ambos del antiguo partido de Bolsonaro, el PSL. La medida estipula que los votos deben ser impresos para ser auditados. Se espera que el voto del ponente se presente este mismo mes en la cámara baja.